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    新北複合型捷開案里程碑 首件市府自辦「景平站捷開大樓」上梁

    「新北環狀線景平站捷運開發大樓」作為市府首件自辦的複合型捷開案，今（10）日舉行上梁典禮。圖為完工模擬圖。（新北市捷運局提供）

    「新北環狀線景平站捷運開發大樓」作為市府首件自辦的複合型捷開案，今（10）日舉行上梁典禮。圖為完工模擬圖。（新北市捷運局提供）

    2025/01/10 14:41

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北捷運工程局推動環狀線多站的複合型捷運開發案，「新北環狀線景平站捷運開發大樓」作為市府首件自辦的複合型捷開案，今（10）日舉行上梁典禮，由捷運局長李政安與投資人「將捷建設」團隊共同祈福上梁。

    李政安介紹，景平站複合型捷開案將打造2600坪銀級綠建築，規劃住宅、辦公及店鋪空間，提供市民「到站即辦公」、「到站就到家」的便利性。

    李政安表示，環狀線景平站是新北市首件自辦複合型捷運開發案，規劃興建地上12層、地下3層，1至5樓與捷運出入口共構使用外，1樓規劃店面，可引入生活零售業進駐，2樓則是辦公空間，6至12樓則規劃住宅在2023年6月申報開工，預計今年完工並申請使用執照，明年交屋；此案投資金額約6.5億，可提供2600坪住宅、辦公及店鋪空間，將人流、商業導引至捷運沿線發展，同步助長環狀線旅運量。

    李政安指出，景平站捷運開發大樓由將捷建設公司投資興建，便利的共構、交通規劃可讓民眾「到站即辦公、到站就到家」，且在環保永續方面，預計取得銀級綠建築標章，建築設置中庭天井，導入自然通風與採光，打造兼具環保、節能、永續的捷運開發大樓。

    捷運局補充，市府以捷運車站作為都市發展核心，縮減市民通勤的交通時間與成本，也幫助運量及地方經濟發展；新北環狀線共有10處捷運開發案，除了景平站案今天完成上梁外，秀朗橋站案已經完工並於2024年12月領得使用執照，板新站、板橋站案已徵得投資人，將陸續開工，十四張站、中和站及中原站案現正公告招商中，橋和站、新埔民生站、新北產業園區站案也規劃今年陸續公告招商。

    「新北環狀線景平站捷運開發大樓」作為市府首件自辦的複合型捷開案，今（10）日舉行上梁典禮。圖為完工模擬圖。（新北市捷運局提供）

    「新北環狀線景平站捷運開發大樓」作為市府首件自辦的複合型捷開案，今（10）日舉行上梁典禮。圖為完工模擬圖。（新北市捷運局提供）

    「新北環狀線景平站捷運開發大樓」作為市府首件自辦的複合型捷開案，今（10）日舉行上梁典禮，由捷運局長李政安（圖）等人共同祈福上梁。（新北市捷運局提供）

    「新北環狀線景平站捷運開發大樓」作為市府首件自辦的複合型捷開案，今（10）日舉行上梁典禮，由捷運局長李政安（圖）等人共同祈福上梁。（新北市捷運局提供）

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