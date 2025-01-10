一年僅一次 高雄區農改場開放賞花親子同樂

高雄區農場11日開放迎賓，民眾可以前來賞花、迎春。（記者葉永騫攝）

2025/01/10 14:27

〔記者葉永騫／屏東報導〕一年僅有一次開放民眾參觀的高雄區農業改良場，明天（11日）上午9點起迎賓開放，農改場長羅正宗表示，現場有農特產品展售、花藝設計示，還能賞花、親子手做DIY、草地音樂趴，歡迎民眾提前來走春。

位於長治鄉的高雄區農改場指出，這次的舉辦的「智慧韌性新農業，永續安心南臺灣」活動，包括研發成果及技轉廠商產品展示、得獎蓮霧與棗子展示，還有親子手作DIY體驗與注連繩稻藝迎新春、親子乒乓球賓果樂、杯子蛋糕彩繪等，還有「原民風草地音樂趴」、賞花喝咖啡，能夠慢遊療育和打卡拍照。

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高雄場羅正宗場長說，注連繩被日本視為新年吉祥潔淨物品，這次的DIY就有注連繩製作上面還有一隻小龍，相當可愛，而花藝及多肉植物也相當的療育，而活動當天也邀請了神農獎得主、績優產銷班、農會、社區部落，展售具在地特色的農特產品與地方料理共計有56攤，歡迎消費者直接向生產農民採購優質產品，這次活動十分適合社會大眾扶老攜幼來參加，親子共度歡樂美好的一天，也提早感受到春節過年的歡愉氣氛。

用蘭花製作成小龍相當有特色。（記者葉永騫攝）

高雄區農改場開放迎賓，親子DIY一起同樂。（記者葉永騫攝）

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