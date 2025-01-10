台中清貧6寶爸做汽車美容 老闆稱讚「廠內的車都弄得很乾淨」

江男在汽修廠擦車，進行汽車美容。（圖由江和樹提供）

2025/01/10 14:29

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中北區30歲江男與妻子連生5個孩子後，兩年多前（2022）年又生一子成了「6寶爸」，江男失業數月，半年前來到南屯區筏子東街汽修廠做汽車美容，陳老闆稱讚說，「我們廠內的車確實都弄得很乾淨。」

江男（30歲）與妻子因經濟狀況不佳，2020年耶誕夜上網賣嬰兒車籌措女兒醫藥費，各界踴躍捐款協助度難關，當時傳出江男常翹班引發輿論撻伐，江男對外承諾要結紮「不會再生」，未料，2022年又與妻子誕下一子，成為「6寶爸」。

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台中市議員江和樹今天趕往汽修廠探視，江男請假沒上班，同事透露，江男工作半年以來，每天日薪有上千元，常因忙小孩的事請假，同事會幫忙接case「做汽車大美容」，江男很勤快，假日都會來幫忙趕車子。

江男升格為「6寶爸」後，半年來因繳不出房租3度搬家，從台中市北區跑到南屯工作，很感謝陳老闆收留，據悉，每月請領社會補助約4萬多元，陳老闆常借錢修摩托車或補貼房租，江妻也在2022年結紮，前陣子生病剛出院，母子健康平安。

陳老闆說，江姓員工生了6個，很認真養小孩，先前也有做過汽車美容，就讓他好好表現，確實也把廠內的車弄得很乾淨，是那種比較高階車款，「外面一次保養要6千、1萬2千元的等級，也是做得出來。」

陳老闆（左）說，江男擔任汽車美容工作，把廠內的車弄得很乾淨。（圖由江和樹提供）

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