日本女遊客公開「台灣必買」清單 白花油、枇杷糖意外上榜

日本女生在她的YouTube頻道上傳「台灣土產大公開」的影片，引起網友討論。（記者蔡淑媛翻攝自YouTube）

2025/01/10 12:46

〔記者蔡淑媛／台中報導〕不僅台灣人喜愛到日本旅遊，依據觀光署最新統計，日本旅客訪台在去年10月突破100萬人次，近日在旅遊界瘋傳一支日本女子拍攝的影片「台灣土產大公開」，除了一般人熟知的太陽餅、鳳梨酥、綠豆椪等，當中竟也提到枇杷潤喉糖、萬用白花油，影片一出讓許多日本網友紛紛留言「和我選擇的台灣伴手禮一樣。」

旅行社業者李憲明表示，台灣人到日本必買各式藥妝保健品，其實台灣的百年藥品如白花油、各式中藥材亦非常受旅客喜愛，其餘像是芒果乾、茶葉等也是日本人來台旅遊的必買清單，台灣伴手禮的代表縣市，台中市特色的太陽餅、鳳梨酥、蛋捲、珍珠奶茶是海內外的大眾都愛不釋手的超人氣品項。

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日前有位訪台5次的日本女生在她的YouTube頻道上傳「台灣土產大公開」的影片，其中推薦包含有鳳梨酥、綠豆椪、八寶粥、牛奶花生，甚至還有枇杷潤喉糖和白花油等超人氣實用小物。

這支影片還推薦了許多台灣的在地口碑品牌，像是台灣人也超愛的八寶粥、牛奶花生、特色的茶具組和茶葉，用來保養喉嚨的枇杷潤喉糖以及可用於蚊蟲叮咬和按摩的萬用白花油，甚至還有許多中藥材如當歸、紅棗等。

這部影片也在PTT上引發討論，看到日本YT來台灣介紹伴手禮，到底甚麼才是真的代表台灣的伴手禮，留言中出現了鳳梨酥、八寶粥、小泡芙、乖乖等超人氣零食、伴手禮；夜市小吃雞排、手搖飲也是榜上有名，白花油也被指名。

曾久居日本的曾小姐分享她對台灣的土產特別懷念，像是伴手禮太陽餅、奶油酥餅及白花油，象徵著台灣特色及家鄉記憶，讓日本家人留下深刻印象。

台灣知名伴手禮太陽餅。（記者蔡淑媛攝）

日本YT上傳「台灣土產大公開」，除了一般人熟知的太陽餅、鳳梨酥、綠豆椪等，當中竟也提到枇杷潤喉糖、萬用白花油。（記者蔡淑媛攝）

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