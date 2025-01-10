雙和醫院偷拍案 新北衛生局：依事證決定是否移送司法偵辦

雙和醫院爆發護理師偷拍病患照片上傳社群平台案，衛生局將依法懲處。（記者翁聿煌攝）

2025/01/10 12:25

相關新聞

雙和醫院護理師將病患血尿照po網掀波瀾！偷拍竟長達10個月

〔記者翁聿煌／新北報導〕衛生福利部立雙和醫院一名蔡姓男護理師偷拍病患隱私，並上傳Threads平台案，新北市衛生局於9日也接獲民眾陳情相同情事，已函請醫院說明，將待雙和醫院10日召開人事評議委員會依事證決定懲處後將結果送交衛生局，衛生局後續查有違反醫療法或護理人員法相關規定屬實者，視情節輕重決定罰款或移送司法機關偵辦。

請繼續往下閱讀...

衛生局表示，依據醫療法第72條規定「醫療機構及其人員因業務而知悉或持有病人病情或健康資訊，不得無故洩漏」，違者可處5萬元以上25萬元以下罰鍰；觸犯刑事法律者，並移送司法機關辦理。

護理人員法第28條規定「護理人員或護理機構及其人員對於因業務而知悉或持有他人秘密，非依法、或經當事人或其法定代理人之書面同意者，不得洩漏」違者處六千元以上三萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，處一個月以上一年以下停業處分。

據了解，蔡姓男護理師在今年1月初事發前就已向醫院表達辭職意願，院方尚未來得及核辦，8日就爆發他偷拍案，如今已證實是蔡姓護理師所為，院方將於10日下午召開人評會，決定懲處方式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法