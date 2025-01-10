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    缺乏企圖心 謝金河籲政府把握當前有利時機加強機場建設

    財信傳媒董事長謝金河今（10）日在臉書以「台灣今年一定要做的一件事！」為題發文。（中央社）

    財信傳媒董事長謝金河今（10）日在臉書以「台灣今年一定要做的一件事！」為題發文。（中央社）

    2025/01/10 13:13

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕財信傳媒董事長謝金河今（10）日在臉書以「台灣今年一定要做的一件事！」為題發文，針對台灣機場建設提出建言，指出台灣在機場建設方面缺乏企圖心，呼籲政府應把握當前有利時機，加強相關基礎建設。

    謝金河表示，自李登輝總統時代以來，台灣一直標榜打造亞太營運中心的願景，但長期以來都停留在口號階段。然而，近年來隨著國際情勢變化，台灣成為亞太轉運中心的目標逐漸顯現可行性。

    數據顯示，2023年桃園國際機場的旅客總量達到3535萬人次，其中轉機旅客高達625萬人次，顯示桃園機場作為區域轉運樞紐的重要性與日俱增。特別是在北美航線方面，越來越多旅客選擇以桃園機場作為轉機點，2024年度的數字尚未出爐，但預計2024年的成長幅度將更為驚人。

    而面對不斷攀升的旅客量，桃園機場的硬體建設卻未能及時跟上。其中最受矚目的桃園第三航廈工程一波三折，發包和施工進度遲緩，預計要延至2027年才能正式啟用。

    謝金河以自身2024年訪問印度的經驗為例，特別讚揚班加羅爾機場的設計，認為該機場的建設水準令人耳目一新，也讓他對印度的整體印象改觀。相較之下，台灣雖然經濟實力名列前茅，卻未能在機場建設上展現相應的雄心。

    在談到建設資金來源時，謝金河指出台灣目前的超額儲蓄率已達16.7%，加上半導體產業蓬勃發展，以及海外資金持續回流等有利條件，政府應把握時機擴大公共建設支出。他強調，儘管目前國會情勢複雜，執政者仍可透過加強建設來開創新局。

    謝金河認為，台灣正面臨難得的發展契機，應善用充裕的資金和產業優勢，全面提升包括機場在內的公共建設水準，藉此強化國家整體競爭力。他特別呼籲政府重視機場建設，以實際行動支持台灣轉型為亞太重要轉運樞紐的戰略目標。

    面對不斷攀升的旅客量，桃園機場的硬體建設卻未能及時跟上。（中央社）

    面對不斷攀升的旅客量，桃園機場的硬體建設卻未能及時跟上。（中央社）

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