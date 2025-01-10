國中校長不滿「變成全台最可惡校長」 將提告週刊報導不實

龍井國中校長國立民（右）宣布將委任律師針對不實報導提告。（記者黃旭磊攝）

2025/01/10 12:53

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中龍井國中校長國立民遭週刊爆料，曾在校內推「心寧靜」運動，讓老師聽梵樂覺得不舒服，卻被他說「業障重」，針對相關報導及指控，國立民今天由龍井國中家長會長李育茹、校友會理事長林暉智及龍井區里長聯誼會會長張文慶等人陪同，宣布委任律師追訴民、刑事法律責任，捍衛學校名譽。

台中市教育局表示，目前未收到龍井國中教師依「台中市政府及所屬機關機構學校員工職場霸凌防治與申訴作業注意事項」規定申訴校長霸凌案件，依規定，事發兩年內以言詞或書面提出申訴，收件後將依法辦理。

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教育局說，校方反映2年前曾推行「心寧靜」運動，透過播放寧靜音樂，讓學生於課前靜心，但推行初期因校園有不同聲音即停止，且校長室整修是因牆面老舊、油漆剝落，曾重新粉刷，非焚香所致。

龍井國中老師向媒體爆料稱，國立民到任後推行「心寧靜」，要求學生在每節課前3分鐘閉眼靜坐，有老師因宗教信仰不同，聽到梵樂不舒服竟被說是「業障重」、「冤親債主多」，針對相關指控，校方強調，111學年度下學期開學後，有老師認為引導深呼吸、放鬆感到不適，已停止實施心寧靜運動，去年10月也未發生特教生羞辱老師情事。

國立民說，相關報導在1天之內，讓1位校長變成全台灣最可惡的校長，讓我們努力經營學校變成可怕校園，所以非要代表學校與認真的教職員同仁挺身而出，捍衛教育、也捍衛我們個人名譽。

前家長會長張文慶等21名家長會委員，連署捍衛校譽，李育茹表示，自己在2023年9月就任會長後，就沒所謂「心寧靜」儀式，國立民整頓校風並改善設施，校務及升學率漸有起色，校內有400多名學生，相關報導形同霸凌家長會與校方。

國立民強調，週刊報導前未盡適當調查，片面採信投訴者說法，我個人是確實有接到很簡短的查證電話，但是報導內容所謂平衡報導內容差距相當大，非常訝異幾乎以霸凌為主，針對內容8點指控，經過查證檢討並非事實。

國立民說，相關報導在1天之內，讓1位校長變成全台灣最可惡的校長。（記者黃旭磊攝）

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