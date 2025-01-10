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    日本也有「桃園」「龜山」「追分」 台日32鐵路車站同名5站是姐妹站

    台北駐日經濟文化代表處的官方推特帳號發表一張「台日32同名車站」台灣地圖，引發日本網友熱議。（圖擷取自@Taiwan_in_Japan 社群平台「X」）

    台北駐日經濟文化代表處的官方推特帳號發表一張「台日32同名車站」台灣地圖，引發日本網友熱議。（圖擷取自@Taiwan_in_Japan 社群平台「X」）

    2025/01/10 11:58

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕「台日32同名車站」活動自2014年首次舉辦以來，廣受民眾關注，精選台灣與日本鐵路系統中名稱相同的32座車站，成為鐵道迷熱愛的文化交流盛事。近日台北駐日經濟文化代表處的官方推特帳號發表一張「台日32同名車站」台灣地圖，引發日本網友熱議。

    日本的地名和車站名稱因地區不同而有多種讀音，這也一直是日本旅遊中的有趣話題。而令人驚喜的是，台灣也有與日本相同的地名。

    網友笑道：「在日本的三重縣，有三座與台灣同名的車站，分別是「桃園」、「龜山」以及「追分」。特別是對台灣人來說，看到「桃園車站」時可能會感到特別驚訝！」也有其他網友留言表示「松山是我上班的地方阿」、「第一次來台灣真是太好了」、「我發現板橋也太方便了」。

    目前，台灣與日本共有32座同名車站，其中已有5座締結為姊妹車站，包括JR四國的松山站、信濃鐵道的田中站、山陽電鐵的龜山站、JR九州的日南站，以及越後心動鐵道的關山站等。

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