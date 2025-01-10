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    合歡山下雪他到武嶺舉牌「我朋友生日」 破千網友送祝福

    有網友發現，有民眾在武嶺對著即時影像舉牌，上頭表示希望大家能祝他朋友生日快樂，網友見狀紛紛笑喊「也太用心」、「這朋友值啊」。（圖擷自YouTube）

    有網友發現，有民眾在武嶺對著即時影像舉牌，上頭表示希望大家能祝他朋友生日快樂，網友見狀紛紛笑喊「也太用心」、「這朋友值啊」。（圖擷自YouTube）

    2025/01/10 10:00

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受強烈大陸冷氣團影響，加上水氣配合，玉山今日出現降雪，不少民眾深夜就上山等雪，有網友則發現，有民眾在武嶺對著即時影像舉牌，上頭表示希望大家能祝他朋友生日快樂，網友見狀紛紛笑喊「也太用心」、「這朋友值啊」。

    受強烈大陸冷氣團影響搭配水氣影響，合歡山今天凌晨起陸續下冰霰，清晨3點多更開始下雪，邊坡、路面都被白雪覆蓋。今上午7點20分玉山也出現降雪，積雪0.5公分，就連海拔3402公尺的排雲山莊也有下雪、積雪，山莊與周邊都被白雪覆蓋。

    不少民眾提前開車上山等雪，今晨3點多也可看到有民眾在武嶺亭附近活動。在臉書社團「爆廢公社」則有網友指出，今上午8點10分有民眾在合歡山武嶺亭舉牌，上頭寫著「我朋友生日，一人一句王XX生日快樂」，破千網友紛紛按讚，還在留言區刷一排「王XX生日快樂」，也有網友留言表示「這個必須要祝生日快樂，真的太冷了」、「有幫你截圖」、「好熱血啊你們」，還有網友笑喊「親一個親一個」、「嫁給他 嫁給他」等。

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