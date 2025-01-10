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    首頁　>　生活

    新北中和自強國小學童攜手莒東社區長輩 共享年節溫馨情

    新北市中和自強國小學童與莒東社區長輩們一起歡度藝術創作時光。（記者翁聿煌攝）

    新北市中和自強國小學童與莒東社區長輩們一起歡度藝術創作時光。（記者翁聿煌攝）

    2025/01/10 09:43

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區自強國小努力經營社會與人文課程，更希望師生課程能走入社區，因此與莒東社區合作，共同舉辦「感恩、惜福迎新春」活動，4年級師生藉由揮毫書法、版畫製作與社區長輩互動，老少一起準備過新年，實踐社區服務學習與世代交融的教育功能。

    自強國小校長張明賢說，學生們在活動中協助長輩打餐，並與社區爺爺奶奶一同進行版畫創作，將完成的作品親手贈予長者，傳遞祝福，現場還有慈濟的師兄師姐現場揮毫書寫春聯，讓傳統的年節氛圍更加濃厚，學校希望藉此活動，讓學生體驗藝術創作的樂趣，也學習到如何關懷長者，與社區共同感受傳統年味。

    導師陳美穎說，服務學習能讓學生將課堂所學運用於實際生活，提供參與社會事務的機會，這次活動針對都市小家庭背景的學生設計，幫助他們學會如何以友善互動與合宜方式關懷高齡族群，培養尊重與感恩之心，她也透過課程，引導學生以助人為樂的態度投入服務行動，從中感受到利他行為帶來的內心滿足與意義。

    負責藝術課程的老師李芳菁指出，她想讓學童透過版畫創作，將美術知識轉化為實際作品，提升創作能力，藉由此次青銀共作，讓孩子們理解藝術不僅僅是作品，還是一種與社會、與人互動的媒介。

    新北市自強國小的小朋友貼心為社區長輩共餐打飯菜，獲得爺奶稱許。（記者翁聿煌攝）

    新北市自強國小的小朋友貼心為社區長輩共餐打飯菜，獲得爺奶稱許。（記者翁聿煌攝）

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