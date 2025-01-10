嘉義梅山仁和高麗菜比賽 第一名6000元標出

高麗菜比賽前三名進行競標。（仁和國小提供）

2025/01/10 09:47

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉仁和社區位處山區，當地農民種植高麗菜，昨仁和社區發展協會與梅山鄉仁和國小共同舉辦第二屆高麗菜節比賽，社區民眾及梅山鄉旅北同鄉會鄉親一同參與，進行高麗菜競標，第一名的高麗菜以6000元高價標出，現場氣氛熱烈。

高麗菜比賽昨在仁和國小舉行，參賽的高麗菜均為當地農民精心栽培三個多月的優質品種，參賽者展示高麗菜的外型，由專業廚師進行現場清炒，讓與會者品嚐到新鮮的高麗菜料理，現場還設有泡菜試吃比賽，參賽者用自家的高麗菜製作的泡菜，讓民眾感受到高麗菜的各種美味。

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比賽高麗菜的前三名進行現場高麗菜競標，第一名的高麗菜有完美的外觀和優良的品質，吸引眾多買家的目光，以6000元的高價成交，第二名和第三名的高麗菜分別以3000元和2000元的價格成功競標。

仁和國小及太和分校也進行歲末才藝展演活動，學生們在舞台展示才藝如舞蹈、音樂和戲劇等，贏得觀眾熱烈掌聲；梅山鄉旅北同鄉會前來參加活動，帶來桂圓糕伴手禮並分享成功經驗，鼓勵學生們努力朝自己的夢想前進；旅北同鄉會郭會長說，活動讓旅北鄉親回憶年幼時在梅山濃濃的人情味，也促進社區的凝聚力，讓年輕一代更了解家鄉的重要。

仁和社區農民種植的高麗菜進行評比。（仁和國小提供）

仁和社區與仁和國小舉辦高麗菜節活動。（仁和國小提供）

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