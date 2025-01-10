冷空氣強度今天達到最強！明轉溫差大乾冷天氣注意保暖

天氣風險公司表示，今天受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，台北氣象站作為指標，氣溫已下降到12度的門檻，中北部縣市近山區皆觀測到10度以下低溫，其中以新北石碇7.9度最低。（記者陳逸寬攝）

2025/01/10 10:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受強烈大陸冷氣團影響，今天各地氣溫偏低，天氣風險公司表示，台北氣象站作為指標的氣溫已經來到12度的門檻，預測今日冷空氣的強度達到最強，就連白天回溫也不明顯，提醒民眾做好保暖措施。

天氣風險公司分析師李至晟提到，今天受到強烈大陸冷氣團的影響，各地氣溫偏低，台北氣象站作為指標，氣溫已下降到12度的門檻，中北部縣市近山區皆觀測到10度以下低溫，其中以新北石碇7.9度最低。預測今日冷空氣強度達到最強，迎風面因為雲量多還有些毛毛雨，就連白天回溫也不明顯，僅13至14度；中南部、東南部受地形阻擋，冷空氣和水氣較少，高溫可以回到17至22度，越往南走越高。

請繼續往下閱讀...

不過，今晚明晨還會迎來一波類似的低溫，提醒民眾這幾天做好保暖。預測明天也是濕冷天氣，然冷空氣會稍減弱，各地氣溫相較今天回升2至3度；高山氣溫持續偏低，目前像是合歡山、玉山氣溫都已降至零度以下，加上不時有水氣通過，直到明天出現降雪或是冰霰的機會相當高，由於道路可能受管制，提醒想追雪民眾加強保暖並留意交通資訊。

下週日起冷空氣再增強並影響到下週一（13日）。由於這波比較乾，故白天在日照的補償下，中午氣溫還會有小幅回升，北部大約在16至18度，中南部20至23度。這樣乾冷型的冷空氣主要表現在輻射冷卻強烈，夜間氣溫快速下降，週日晚間到週一清晨中北部平地市區的氣溫又有機會達11至13度，南部、東南部14至15度，各地近山區也可能短暫出現10度以下低溫。

週一白天到週二（14日）冷氣團減弱出海，大環境轉為偏東到東南風，將帶來比較溫暖空氣、水氣也不多，各地維持晴到多雲的天氣，預測週二將是近期最暖和的一天，從北到南高溫介於20至25度。但此空檔持續時間不長，週三（15日）東北季風再增強，目前推估為先濕後乾的型態，週三到週四（16日）低溫大約落在14至15度，比這波強烈冷氣團弱；週五（17日）起可望變乾回溫，轉變成相較和緩天氣。

空氣品質方面，李至晟提醒近期水氣不多，儘管中南部雲多但未有大規模降雨，南下的境外污染會有部分殘留在內陸，只能等待沿海濃度下降後再緩慢擴散出去。特別是今天（10日）中部沿海或河床沙地仍有揚塵發生，預測空品有機會亮橙燈，須等到明天冷氣團減弱後，空氣品質才會由北往南好轉，然而最下游的南部，碰到晚間空氣穩定的時候細懸浮微粒會短暫增多，建議有夜間運動習慣民眾近期可以調整時間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法