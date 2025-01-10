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    玉山降雪、排雲山莊也積雪！ 高山如撒糖霜景致「凍」人

    玉山因低溫與水氣出現降雪，位在玉山北峰的玉山氣象站，地面、植被出現厚厚霜雪，景致「凍」人。（中央氣象署提供）

    玉山因低溫與水氣出現降雪，位在玉山北峰的玉山氣象站，地面、植被出現厚厚霜雪，景致「凍」人。（中央氣象署提供）

    2025/01/10 09:13

    〔記者劉濱銓／南投報導〕受強烈大陸冷氣團影響，加上水氣配合，玉山今早7點20分出現降雪，積雪0.5公分，就連海拔3402公尺的排雲山莊也有下雪、積雪，山莊與周邊都被白雪覆蓋，高山區猶如撒上糖霜，景致「凍」人。

    玉山國家公園管理處表示，位在玉山北峰的玉山氣象站，清晨6點多回報山區天氣僅有霧淞，未有降雪，不過來到早上7點20分，天空就下起雪來，積雪達0.5公分，山區仍持續下雪。

    另在園區的排雲山莊，清晨氣溫為0度，5點25分發現飄雪，之後山莊與周邊就開始下雪，步道與廣場可見白色積雪，為防止地面結冰濕滑，工作人員趕緊鋪設止滑墊，以免山友滑倒，並提醒山友，主峰線步道因下雪濕滑，山友必須有雪地裝備才能上山。

    玉山因低溫與水氣出現降雪，就連排雲山莊也有下雪，地面可見白白積雪，高山區如撒上糖霜，景致「凍」人。（玉管處提供）

    玉山因低溫與水氣出現降雪，就連排雲山莊也有下雪，地面可見白白積雪，高山區如撒上糖霜，景致「凍」人。（玉管處提供）

    玉山排雲山莊出現降雪，地面可見白白積雪，高山區如撒上糖霜，景致「凍」人。（玉管處提供）

    玉山排雲山莊出現降雪，地面可見白白積雪，高山區如撒上糖霜，景致「凍」人。（玉管處提供）

    玉山排雲山莊出現降雪，高山區如撒上糖霜，景致「凍」人。（玉管處提供）

    玉山排雲山莊出現降雪，高山區如撒上糖霜，景致「凍」人。（玉管處提供）

    玉山排雲山莊出現降雪，地面可見白白積雪，山莊為此鋪上止滑墊，以免山友滑倒。（玉管處提供）

    玉山排雲山莊出現降雪，地面可見白白積雪，山莊為此鋪上止滑墊，以免山友滑倒。（玉管處提供）

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