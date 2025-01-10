新北三民高中國二生橫掃台灣菁英盃！勇奪創意總冠軍與前5名

新北市立三民高中國中部二年級學生參加「菁英盃」美容美髮技藝競賽「靜態客家花布芭比造型組」包辦比賽冠、亞、季、殿軍及優選，並榮獲創意總冠軍。（三民高中提供）

2025/01/10 09:19

〔記者翁聿煌／新北報導〕年度台灣「菁英盃」美容美髮技藝競賽「靜態客家花布芭比造型組」於近日圓滿落幕，新北市立三民高中國中部二年級6名學生展現卓越創意與技藝，包辦比賽冠、亞、季、殿軍及優選，並榮獲創意總冠軍，成為賽事的最大亮點。

得獎學生包括，冠軍楊恩妮、亞軍陳姵蓉、季軍伍芳萱、殿軍謝竺均、菁英獎曾禹晴和優選高翊婷。

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三民高中校長彭盛佐說，令人驚豔的是，參賽學生全為首次參賽，過去並無相關經驗，但是基於創作熱情，在指導老師的鼓勵下，他們勇於挑戰，不僅突破自我更為了準備比賽，在放學後仍堅持留校至天黑趕製作品，只為呈現最好的表現，最終在賽場上以絕佳造型驚艷評審。

學生們在準備及參賽過程中收穫良多，拿下冠軍的楊恩妮表示，製作過程需要反覆黏製裙擺做出皺摺效果，因為是單一動作重覆很多次，所以也曾覺得很無聊、痛苦，但堅持到最後看到成果覺得很感動，就很值得，獲得季軍的伍芳萱分享，其實原本沒有信心會得獎，但在製作過程中看到成果逐漸產生自信，未來也希望能夠朝美容美髮科發展。

家政課指導老師陳姻汝表示，自己在求學階段也曾參賽，深知這份經驗的重要性，秉持傳承的初衷，希望能藉由此次參賽鼓勵學生多元探索、發展興趣，彭盛佐勉勵學生，比賽有輸有贏，但每一次參與都是累積經驗。未來不管面對任何挑戰，只要用心準備、努力以赴，都能有所收穫。

新北市立三民高中國中部學生參加「菁英盃」美容美髮技藝競賽「靜態客家花布芭比造型組」獲得創意總冠軍。（三民高中提供）

三民高中學生參加「菁英盃」美容美髮技藝競賽「靜態客家花布芭比造型組」，展現十足創意。（三民高中提供）

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