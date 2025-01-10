體感溫度2度！金門今起下探本週最低溫

強烈冷氣團南下，金門下探這週最低溫。（記者吳正庭攝）

2025/01/10 08:34

〔記者吳正庭／金門報導〕中央氣象署金門氣象站表示，今天起一連3天，金門地區溫度將下探至這週最低溫，白天攝氏9到14度，早晚寒冷，籲請長者、有心血管疾病者、小三通旅客多留意天氣變化，適時保暖。有民眾發現，今早8點用手機測得的體感溫度只有2度。

金門氣象站指出，週四（9日）起冷空氣南下，這一週受西伯利亞高壓南下，高緯度冷空氣影響，溫降幅度較大，會感受到明顯的寒意，金門沿海易有強陣風。

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週五（10日）至週日（12日）強烈大陸冷氣團影響，溫度將下探至這週最低，溫度將有「黃色燈號」提醒，長者及有心血管疾病的朋友要多留意。

下週一（13日）的清晨，有強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，白天起冷氣團逐漸減弱，氣溫略微回升，週二（14日）早晚低溫稍緩和，白天天氣較舒適；到了週三（15日）又有另一波東北季風增強，早晚轉冷。

金門氣象站表示，整體而言，這週天氣乾冷至下週轉濕冷，環境場改變期間，注意保暖及呼吸道健康；天氣穩定，紫外線為中量級，外出仍需適當防曬。

空氣品質方面，東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島地區，金門為「橘色提醒」等級，有呼吸道問題者需多加留意。

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