台中「藍色公路」夜色美景延伸 華南路4月直達向上路

台中大肚區華南路沿途藍色街燈灑落，素有「藍色公路」美稱。（圖片由台中市府提供）

2025/01/09 19:04

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中大肚區知名景點華南路素有「藍色公路」美稱，公路從大肚山向下延伸，駕駛行經俯瞰台中港遼闊景觀，而入夜後沿途藍色街燈灑落螢光帶，宛如璀藍寶石項鍊，市府表示，二期工程延伸段直達向上路，預計4月完工，市議員林昊佑表示，「整條路亮藍色路燈，為鄉親點亮回家的路。」

台中市府為解決大肚通往台中市區及遊園路交通壅塞，斥資13.26億元新建華南路銜接向上路二期工程，道路全長1864公尺，建設局表示，前年（2023）開工到本月施工進度達65%，進度超前，目前遭遇台電管線遷移協調問題，若無意外可望於4月底完工。

請繼續往下閱讀...

公路位於大肚山瑞井、蔗廍社區，全程有270顆藍色路燈，入夜沿途串連藍色路燈猶如項鍊，近兩年來成為年輕人打卡景點，林昊佑9年前赴澳洲留學，當坐飛機返台俯瞰「藍寶石項鍊」時，就知道回到家了，他感性說，公路點亮鄉親回家的路。

林昊佑強調，華南路是大肚區重要幹道，分兩期工程，第一期通車後開到遊園路，第二期延續藍色路燈貫接向上路，他多次會勘發現「俯瞰市區夜景非常漂亮」，要求施工單位闢建兩側2.5及3米人行步道，方便社區居民及遊客步行，也連結附近萬里長城登山步道。

大肚區長楊明坤說，順利通車後，瑞井居民縮短10多分鐘車程不必繞行中蔗路，上下班尖峰時段明顯感受「遊園路不塞車了」。

台中市議員林昊佑（中）會勘華南路二期工程。（資料照，讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法