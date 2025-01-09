台中「死魚好發河段」有14處 魚群暴斃原因曝

中興大排水位低，造成魚群死亡。（台中市環保局提供）

2025/01/09 18:46

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市死魚好發河段為頭汴坑溪、柳川、旱溪、中興大排、后里排水及梧棲大排等處，因枯水期、季節變化或工程施工、污染排放等因素導致魚群死亡，去年工廠密集區下游即發生水污染造成3次大規模死魚事件，環保局說，經地毯式稽查採樣，查獲20家工廠排放污水，共裁處200萬。

環保局統計，台中市死魚好發河段為頭汴坑溪溪（如新仁橋、立仁橋）、柳川、公廳溪、五福溪、惠來溪、黎明溝支線、七張犁支線、北屯支線、旱溪、東大溪、乾溪、中興大排、后里排水及梧棲大排等處。

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環保局說，台中市常見的死魚原因有很多，台灣降雨集中在5月到9月，枯水期為10月到次年4月，長達7個月，往往導致河川基流量不足，河川排水水位偏低，部分河段水中魚隻背鰭甚至露出水面，魚群無適當生存空間，過於密集群聚，容易導致水中溶氧驟降，魚群缺氧死亡。

台中市常見的死魚原因也包括連續低日照無雨、感潮帶水質變化、季節轉變溫差過大、大雨後魚隻於高灘上擱淺、大雨沖刷大量泥沙進入水體導致魚鰓阻塞以及工程施工、污染排放等因素。

去年在工廠密集區下游發生3次大規模死魚事件，魚體送驗發現有氰化物濃度（最低0.46mg/L、最高2.17mg/L）；環保局啟動專案地毯式稽查採樣，累積查獲近20家水污染列管事業違反水污染防治法相關規定，裁處約200萬元，半年後化驗魚隻氰化物濃度已降低，甚至為未檢出。

為維護水體環境品質，環保局積極推動多項科技監測工具，包含布設水盒子（移動式水質感測器）、自動連續攝錄影監視設備（CCTV）、人工智慧AI死魚預告及辨識即時通報與事業水管家加強自主管理、重點排水路廣布水管家plus及特定河段架設生態哨兵魚監測站等監控水體環境。

環保局說，也透過跨單位平台，請第三河川分署、農業部農田水利署、市府水利局、建設局等單位，注意枯水期間降雨量偏低、河川水位亦低，進行河道工程施作時恐造成斷流情形，並建議必要時應設置臨時導水路等；灌溉水路輪灌作業時應注意調控水位，避免生態基流量不足致魚群死亡。

環保局強調，一旦查獲繞流、未經核准稀釋排放廢（污）水者，最高裁2000萬元罰鍰；若於夜間、假日或雨天進行偷排，將加重裁罰金額20％，違規情節重大者，得令停工或停業，若廢（污）水如含有害健康物質超過標準更涉刑事罰則。

環保局呼籲，民眾若有發現水色異常、事業偷排廢水或水中魚群活動有異常情形，可利用環保局報案專線04-23280380檢舉或可撥打免付費專線0800-066666通報，環保局人員將儘速查處，共同維護水體水質及環境品質。

台中市環保局進行多項科技監測水質，及透過事業水管家加強自主管理。（台中市環保局提供）

台中市環保局在特定河段架設生態哨兵魚監測站。（台中市環保局提供）

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