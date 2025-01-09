饗饗台北信義店累計53人就醫通報 啟動流行病學調查

微風信義公告饗饗信義店9日暫停營業。（記者林承鴻攝）

2025/01/09 18:03

〔記者林承鴻／台北報導〕饗饗台北微風信義店疑似食物中毒事件持續擴大，自7日起至今天下午4點，累計通報53人用餐後，出現噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等症狀就醫。衛生局晚間表示，已依「疑似食品中毒事件處理要點」向衛生福利部疾病管制署申請啟動「流行病學調查」，並於今日會同疾管署及食品藥物管理署前往饗饗信義店，進行腹瀉群聚疫情流行病學調查。

因疑似食品中毒就醫人數達6人（含）以上，衛生局於1月7日下午勒令業者暫停作業，但饗饗信義店當日晚間仍照常供餐收客，衛生局8日重罰業者300萬元。衛生局指出，若調查結果（包含食品檢體、患者檢體、環境檢體及員工手部檢體等）最終判定為食品中毒案件，即違反食安法第15條第1項規定，依同法第44條可處6萬元至2億元罰鍰。

請繼續往下閱讀...

衛生局表示，待業者改善完成後提出復業申請及相關改善報告，包括從業人員完成至少4小時衛生講習證明，課程含法規、餐飲製備衛生、食品中毒防治等，經衛生局審查通過且複查合格始得復業。不過饗饗信義店多次提出復業申請皆被駁回，衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁說明，目前判斷至少要相隔24小時沒有新增個案，確定風險已被控制住，才有可能評估讓餐廳復業。

台北市衛生局說明，邀集專家學者研議討論後，訂有疑似食品中毒案件達「疑似食品中毒就醫人數達6人（含）以上」、「學校疑似食品中毒人數達50人或以上」、「疑似食品中毒事件有持續擴散之虞」、「社會大眾關注事件」、「病因物質特殊者（如肉毒桿菌、麻痺性貝類毒素等）」或「其他特殊因素（如死亡、收治加護病房、休克、昏迷、麻痺、語言及吞嚥困難等情形）」時，命食品業者暫停作業及作全面清潔消毒處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法