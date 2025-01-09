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    慈濟「佛陀問病圖」涉盜畫 蕭文杰揭更大問題：偷吃耶穌豆腐！

    大林慈濟醫院的「佛陀問病圖」涉偷畫盜圖，壁畫原創作者是知名油畫家李健儀。（記者洪美秀攝）

    大林慈濟醫院的「佛陀問病圖」涉偷畫盜圖，壁畫原創作者是知名油畫家李健儀。（記者洪美秀攝）

    2025/01/09 18:49

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕作家苦苓近日提到大林慈濟醫院的「佛陀問病圖」涉偷畫盜圖，壁畫原創作者是知名油畫家李健儀，釣出大林慈濟發聲明澄清，並稱已在壁畫前標示李健儀為原創作者。撇開偷畫盜圖爭議，聚焦藝文資訊的《典藏ARTouch》專欄作家蕭文杰點評「佛陀問病圖」，質疑畫作根本是在偷吃基督教、天主教的豆腐！

    蕭文杰針對慈濟醫院的「佛陀問病圖」在臉書發文表示，「最近慈濟的『佛陀問病圖』爆發盜圖糾紛，但是更嚴重的問題是慈濟藉機吃基督教、天主教豆腐。早期的慈濟很早就有請藝術家創作『佛陀問病圖』的慣例，例如花蓮慈濟找顏水龍用馬賽克做『佛陀問病圖』，當時那件作品其實還是屬於佛教教義故事。」

    他接著說：「可是無論是李健儀的大林慈濟，或是台北新店慈濟都有『佛陀問病圖』，而且都很惡劣，例如把病人畫成西方的耶穌，然後佛陀到底在哪根本沒看到，只有強調畫了印順法師跟證嚴，而且還在此兩人頭上加上光圈。沒有佛陀的『佛陀問病圖』，你們說奇不奇怪?」

    針對「佛陀問病圖」這幅畫作的構想，李健儀先前就透露，在慈濟大林醫院興建中，證嚴上人委託創作「大愛圖」置於挑高4樓的大㕔主壁面，當時他每個月都與上人溝通，為呈現慈濟精神，將上人與印順導師創作成有如「佛陀問病圖」，畫中齊心照護暗喻不分教派的傷患受難耶穌，光是這幅圖就修改很多次，甚至證嚴上人曾親自坐在他後面1個多小時，觀看他如何修圖及創作。

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