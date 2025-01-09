連凍5天下週一回溫！ 天氣風險曝下波冷空氣南下時間

天氣風險指出，強冷氣團將持續至下週一清晨。（資料照）

2025/01/09 16:36

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕強烈大陸冷氣團南下，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，強烈冷氣團將持續至下週一清晨，乾冷型態夜晚清晨寒冷低溫，下週一白天開始回溫，直到下週三白天東北季風南下，北部、東半部地區又會轉為陰有雨的天氣。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，這波強烈冷氣團預測在週五強度維持，尤其是北部、東北部地區因為雲量多，白天也沒有顯著的回溫，高溫也只有13至14度；中南部地區則因為中層水氣減少，轉為多雲並偶有陽光露臉，午後中部氣溫可以回升到17至19度，南部則是20度出頭。

請繼續往下閱讀...

粉專指出，週六除了地面風速稍微減弱之外，還是維持類似的天氣。預測週日伴隨著大陸高壓進一步南下到江南地區，帶來比較乾的空氣，全台都可望轉為多雲到晴的好天氣，日夜溫差增大。北部、東半部高溫回升到17—20度，中南部地區來到20—23度。相對近期的低溫來說已經是相當溫暖了，只是晚間到下週一清晨空曠地區還是有局部氣溫較低，預計下週一白天高壓出海減弱後，這波冷氣團的影響才算是告一段落。

粉專續指，至於下個星期的天氣，目前看起來還是先回溫後降溫。這次的回溫預計將持續到下週二，後續東北季風南下的時間則調整到週三白天，這時北部、東半部地區又會轉為陰有雨的天氣，後續隨著乾冷空氣南下，雨區會退縮到基隆北海岸到東部山區。這波冷空氣的強度比較弱，目前還是預測是冷氣團或東北季風的等級。暫時還沒有看到強冷空氣南下的跡象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法