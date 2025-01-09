中央允諾補助6300萬！ 雲林古坑鄉將建多功能社福大樓

衛福部及立院環衛委員會應立委劉建國（中）邀請到古坑鄉考察，同意補助興建古坑鄉多功能社會福利大樓。（記者鄭旭凱攝）

2025/01/09 16:00

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣古坑鄉即將興建多功能社會福利大樓，規劃包括從幼到老加上身障者的照護。立委劉建國今天邀請衛福部官員與立院環衛委員考察，衛福部允諾補助6300萬元，落成後有望成全國第一社福照護示範點。

衛福部次長呂建德及立法院衛環委員會立委今天應劉建國邀請到雲林縣進行長照設施考察，劉建國提出包括古坑鄉多功能社會福利大樓、斗南鎮舊社社區活動中心及林內鄉烏塗社區活動中心等3項新建計畫，全部獲得支持。

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古坑鄉多功能社會福利大樓將打造成三層樓的社福空間，未來1樓規劃作為活動中心辦公室；2樓設有親子館及托育中心，專為0至2歲兒童及其照顧者提供嬰幼兒照顧服務、親子活動、托育服務等；3樓則為老人活動中心及身心障礙者日照中心，提供日間照顧、家庭服務、生活輔導訓練等服務。

劉建國表示，古坑鄉多功能社會福利大樓興費所需經費8300萬元，衛福部同意補助6300萬元，古坑鄉公所自籌2000萬元，透過這座大樓將能把長者照顧好，也能減輕中生代托育的壓力，將成為全國第1的主福示範據點。

古坑鄉長林慧如表示，古坑鄉老年人口達7065人，佔總人口的23.84%，身心障礙人口為2504人，佔比達8.4%，但當地托育設施及親子活動空間極為匱乏，迫切需要建設符合需求的社會福利設施，這一座大樓將對古坑鄉的社福工作展開新頁。

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