溪南首座！台中草湖溪高灘地滑步車練習場 4月底動工

台中市大里區草湖溪高灘地，將闢設滑步車練習場。（記者陳建志攝）

2025/01/09 16:22

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區草湖溪堤頂自行車道旁的草湖溪高灘地，近年陸續爭取興建籃球場、棒球場、綠地，塗城里長黃仁耀為了提供民眾更多元的休憩空間，透過市議員林碧秀向市府水利局爭取，闢設大里溪南地區首座兒童滑步車練習場，預計4月底動工。

大里塗城里長黃仁耀表示，近年努力爭取相關設施，讓草湖溪自行車道成為民眾騎車、休憩的熱門場所，而一旁的草湖溪高灘地，近年也陸續爭取闢設籃球場、棒球場、空品淨化區的綠地，不論平假日都吸引許多民眾來這裡運動、打球、放風箏，為了讓親子有更多元休憩空間，爭取在高灘地闢設滑步車練習場。

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市議員林碧秀表示，滑步車是現今相當受歡迎的親子活動，大里溪南地區至今還未有專為兒童設計的滑步車練習場，因草湖溪高灘地已經多年沒有洪水淹過紀錄，相當適合闢設休憩設施，特別向市府水利局爭取設置滑步車練習場，並獲得水利署三河分署的支持，將儘快審定讓水利局可盡快施工，完工後將讓大里、霧峰小朋友，有一處練習滑步車的標準場地。

大里民眾黃淑貞表示，過去孫子想學滑步車都要到市區，如果這裡能闢設滑步車練習場，孫子就能來這裡騎車，還可以放風箏，期待可以早日工開放使用。

市府水利局副局長馬名謙表示，經勘查草湖溪高灘地有一處約500坪的空地，適合闢設滑步車練習場，目前將先進行規劃設計，預計3月底上網招標，4月底動工，闢設大里溪南首座滑步車練習場。

台中市議員林碧秀（左4）、大里塗城里長黃仁耀（左3）爭取在草湖溪高灘地，闢設溪南首座滑步車練習場。（記者陳建志攝）

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