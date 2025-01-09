宛如海神波賽頓失落的三叉戟 新竹橫山三叉埤春天能賞荷

從空中鳥瞰新竹縣橫山社區的三叉埤，猶如海神波賽頓遺落的三叉戟。（圖由「橫山好室」林祐德提供）

2025/01/09 15:49

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣橫山村內的「三叉埤」，匯聚3條山窩的雨水，160年前就被集水成塘，用以灌溉周邊120多公頃田地，從空中鳥瞰猶如海神波賽頓遺落的三叉戟充滿故事性；一旁落羽松生態池更有早開荷花，春節前就能搶先見客。

橫山鄉長張志弘說，這個埤塘是橫山社區發展協會前任理事長陳重詒家族等地方長輩所共同打造的，現場設有水車，克服丘陵山田的高低落差以灌溉，也有滯洪池幫忙調節蓄水，迄今仍看得到早年農民耕作的智慧；入口處的伯公老樟樹也才剛被縣府公告列入保護。

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陳重詒說，這個埤塘早在1865年就出現了，集水區面積有60公頃，可以灌育的農作面積廣達120多公頃。近年田地雖逐漸廢耕，但仍可供農用水。

在地社造工作室、「橫山好室」負責人林祐德說，大約3年前這裡先獲水保署投入經費整治，建立環埤塘步道、設生態浮島，後又獲得客委會補助，以浪漫台3線藝術季之名設置地景藝術，逐漸轉型朝生態休閒農塘的方向發展。

三叉埤還結合在地墩子銃古道，讓喜歡健行的來客可循古道尋訪韓屋大埤的落羽松林，路徑輕鬆，就算不是「勇咖」，1、2個小時之內仍可輕鬆玩、走，5月還有螢火蟲秘境可訪。

陳重詒說，埤塘儲水量目前約3萬噸，在生態浮島出現後，自然吸引水鴨、小鸊鷉、甚至鴛鴦等水鳥來築巢或是過冬。水上涼亭也設了漂書站，來客欣賞美景之餘也能選書閱讀。

橫山村長黃振明說，三叉埤塘旁，另有1處落羽松生態池，池內種滿荷花，目前粉的、紫色的花苞爭相含苞，跟一般入夏才得見的荷花，硬是提早了一季、春節前可望就會搶先綻放。

鄉長張志弘為了一年四季都有花團錦簇的樣貌，才剛跟縣議員張良印、代表會主席古鋓明一起帶領社區在三叉埤旁種下一排梅花，營造多樣風情。

張志弘說，這裡稱得上是縣內遊賞的秘境，維管靠的是社區長輩，所以歡迎遊客前去放空和沉澱心情，但也請大家幫忙垃圾不落地，且因聯外道路不寬，建議車停台3線或竹34線路旁，走1公里多進來，沿途慢慢體驗橫山社區離塵不離城的歲月靜好。

一般夏天才要綻放的荷花，在新竹縣橫山社區的三叉埤落羽松生態池內，已經含苞迎接新春。（記者黃美珠攝）

一般夏天才要綻放的荷花，在新竹縣橫山社區的三叉埤落羽松生態池內，已經含苞迎接新春。（記者黃美珠攝）

新竹縣橫山鄉三叉埤入口處的2棵伯公老樟樹，最近剛被縣府列入保護，樹型優美。（記者黃美珠攝）

新竹縣橫山鄉橫山三叉埤的老水車，靜靜傳達早年農家如何克服丘陵山田的地形完成灌溉。（記者黃美珠攝）

三叉埤的塘上涼亭有漂書站，給來客賞景之外，也能挑選自己喜愛的書閱讀靜心。（記者黃美珠攝）

新竹縣橫山鄉長張志弘（左2起往右）偕手橫山村長黃振明、橫山社區發展協會理事陳重詒以及社造工作者林祐德（左1）推薦大家走訪離塵不離城的橫山三叉埤。（記者黃美珠攝）

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