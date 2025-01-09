春節國道易塞車路段在這裡 高公局：部分匝道分時段封閉

國道長途替代道路圖。（高公局提供）

2025/01/09 15:13

〔記者吳亮儀／台北報導〕春節連續假期將從1月25日到2月2日，交通部高速公路局預估將有大量車流返鄉、旅遊、回工作崗位。公路局規劃11條國道易雍塞路段的替代道路，也提醒有多處匝道會封閉。

高公局根據歷年連假交通特性，預測壅塞路段並規劃4條國道長途替代道路，包括國5頭城至坪林北向改道台9線、國1國3新竹至台南地區雙向改道台61線、國6舊正至台中地區雙向改道台63線及國3霧峰至國1台中系統，與國3中港系統雙向改道台74及國4。

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此外，對於短途旅次，高公局建議多利用省道、縣道或地方道路，避免在車流量尖峰時段進入國道。高公局對此規劃7條國道短途替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅系統至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及田寮至國10旗山東向。

高公局已在替代道路沿線設置導引標誌，加強導引用路人使用替代道路。另民眾可多利用1968 APP的「即時影像」功能確認國道即時路況，同時透過A「替代道路」功能，比較替代道路與國道的旅行時間，選擇合適的路線。

高公局也提醒，春節連續假期國道部分交流道將實施匝道封閉管制，請用路人提前改道；封閉時段與交流道如下：

一、114年1月29日到31日（初一到初三）：

（一）國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口，5～12時

（二）國道5號石碇、坪林交流道南向入口，5～12時

二、114年1月31日～2月2日（初三～初五）

（一）國道1號虎尾、仁德交流道北向入口，10～18時

（二）國道1號王田交流道雙向入口，10～18時

（三）國道1號埔鹽系統交流道北向入口，12～24時

（四）國道3號西濱交流道北向入口，12～24時

因應匝道封閉，高公局針對上述匝道封閉的交流道，共規劃8條替代道路，歡迎用路人於出發前配合1968 APP規劃利用。

國道短途替代道路圖。（高公局提供）

匝道入口封閉懶人包。（高公局提供）

國道春節連續假期匝道入口封閉替代道路圖。（高公局提供）

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