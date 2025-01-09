為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    春節國道易塞車路段在這裡 高公局：部分匝道分時段封閉

    國道長途替代道路圖。（高公局提供）

    國道長途替代道路圖。（高公局提供）

    2025/01/09 15:13

    〔記者吳亮儀／台北報導〕春節連續假期將從1月25日到2月2日，交通部高速公路局預估將有大量車流返鄉、旅遊、回工作崗位。公路局規劃11條國道易雍塞路段的替代道路，也提醒有多處匝道會封閉。

    高公局根據歷年連假交通特性，預測壅塞路段並規劃4條國道長途替代道路，包括國5頭城至坪林北向改道台9線、國1國3新竹至台南地區雙向改道台61線、國6舊正至台中地區雙向改道台63線及國3霧峰至國1台中系統，與國3中港系統雙向改道台74及國4。

    此外，對於短途旅次，高公局建議多利用省道、縣道或地方道路，避免在車流量尖峰時段進入國道。高公局對此規劃7條國道短途替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅系統至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及田寮至國10旗山東向。

    高公局已在替代道路沿線設置導引標誌，加強導引用路人使用替代道路。另民眾可多利用1968 APP的「即時影像」功能確認國道即時路況，同時透過A「替代道路」功能，比較替代道路與國道的旅行時間，選擇合適的路線。

    高公局也提醒，春節連續假期國道部分交流道將實施匝道封閉管制，請用路人提前改道；封閉時段與交流道如下：

    一、114年1月29日到31日（初一到初三）：

    （一）國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口，5～12時

    （二）國道5號石碇、坪林交流道南向入口，5～12時

    二、114年1月31日～2月2日（初三～初五）

    （一）國道1號虎尾、仁德交流道北向入口，10～18時

    （二）國道1號王田交流道雙向入口，10～18時

    （三）國道1號埔鹽系統交流道北向入口，12～24時

    （四）國道3號西濱交流道北向入口，12～24時

    因應匝道封閉，高公局針對上述匝道封閉的交流道，共規劃8條替代道路，歡迎用路人於出發前配合1968 APP規劃利用。

    國道短途替代道路圖。（高公局提供）

    國道短途替代道路圖。（高公局提供）

    匝道入口封閉懶人包。（高公局提供）

    匝道入口封閉懶人包。（高公局提供）

    國道春節連續假期匝道入口封閉替代道路圖。（高公局提供）

    國道春節連續假期匝道入口封閉替代道路圖。（高公局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播