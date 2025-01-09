北市弱勢國小學童參與社團比例僅1/3 議員籲市府提供補助

據統計，台北市經濟弱勢學生僅約1/3有參與課外社團，議員何孟樺則建請市府設置全市性補助制度及經費，比照課後照顧班，使弱勢家庭學童也有參與課外社團機會。（資料照）

2025/01/09 14:19

〔記者甘孟霖／台北報導〕108課綱強調多元學習的重要，除了課業成績外，社團表現也是加分項目。台北市議員何孟樺指出，參與課外社團對孩童身心有利，但台北市目前並未針對弱勢學童參與課外社團補助，建議應適當提供，保障弱勢孩童平等參與課外社團的機會。台北市教育局表示，會評估現有資源研議，確保弱勢學生能獲得最適合的學習支持。

根據教育局統計，台北市國小低收、中低收、家庭突遭變故、特殊情況、家庭所得收入低於35萬以下等經濟弱勢學童共7736人，有參與社團者僅約2830人，比例約三分之一。

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何孟樺指出，聯合國「兒童權利公約」為促進兒童正常身心發展，明定各國應鼓勵提供適當文化、藝術、娛樂以及休閒活動的平等機會；而適當參與課外社團、課後活動，也被視為學童身心發展及社交技能的重要管道，十二年國教課綱也重視社團活動的重要性，建請市府設置全市性補助制度及經費，比照課後照顧班，使弱勢家庭學童也有參與課外社團機會，保障受教權及身心發展權利。

教育局表示，國小社團活動的開設種類、師資、上課人數、教材、收費數額等，均由學校課外社團委員會來審議，討論項目、師資來源及收費，考量社團活動的種類、上課人數限制、所需經費、師資需求及收費額度等不一，該局將進一步評估現有的資源研議，確保弱勢學生能獲得最適合的學習支持，同時兼顧整體教育資源的均衡分配。

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