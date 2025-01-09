宜蘭特殊幼兒優先入園鑑定 週六辦2場家長說明會

宜蘭特殊幼兒優先入園鑑定，本週六將在北成國小舉辦家長說明會。（記者王峻祺攝）

2025/01/09 14:38

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕身心障礙幼兒是公立及非營利幼兒園的優先招收對象，宜蘭縣協助特殊幼兒優先入園鑑定安置，週六將舉辦2場家長說明會，依鑑定結果，可安置於特教學校、特教班，或在普通班接受巡迴輔導服務。

針對學前特教需求幼兒優先入園，各縣市已訂定鑑定安置申請期程，早於幼兒園的招生登記，宜蘭縣開放13日至24日受理申請報名，資格為設籍宜蘭或居留宜蘭的外籍、華裔等幼兒，並於2019年9月1日至2023年9月1日出生、領有評估中心綜合報告書、身心障礙證明或兒童發展診斷證明的特殊需求幼兒。

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宜蘭縣府表示，為協助特殊需求幼兒及早入學接受特教服務，並在就學道路能夠更加順利，11日上午9點將在北成國小樂閱館，以及下午1點半在宜蘭縣特教資源中心3樓綜合教室辦理「宜蘭縣114學年度特殊需求幼兒優先入園鑑定安置家長說明會」。

依教育部規定，特教幼兒須經多元評量、教育需求評估及綜合研判，依鑑定結果，安置於特殊教育學校幼兒部、幼兒園學前特教班（集中式特教班、分散式資源班），或是在普通班接受巡迴輔導或相關特教服務；園所還會訂定個別化教育計畫，包括提供行為功能介入方案、轉銜輔導等，將和法定代理人或實際照顧者一同討論，量身打造最合適方式。

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