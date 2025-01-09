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    北港農會爆職員9年挪用公款近1.2億 農會認內控鬆散將加強

    北港鎮農會。（記者李文德攝）

    北港鎮農會。（記者李文德攝）

    2025/01/09 15:33

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    北港農會職員涉挪用公款9年近1.2億元 5人收押禁見

    〔記者李文德／雲林報導〕北港鎮農會信用部爆發挪用公款案件，農會信用部幹部、職員5人涉違反《農業金融法》，雲林地院裁定羈押禁見獲准，另2人交保，案件主嫌翁姓女會計去年檢調蒐證期間病逝。而此案爆出後，引發關注，不過今早未引起擠兌潮。農會表示，短缺款項已補足，未影響營運及會員權益，並將全面強化內控稽核措施，更強調一切為翁女個人行為。

    雲林檢調調查，46歲翁女為農會會計執掌農會「存放行庫─合庫」內帳工作，疑因個人及家人有資金需求，2015年12月至2024年2月間涉挪用農會公款；農會48歲職員王男、46歲蔡女、40歲黃女、60歲曾女，51歲的張、吳、蘇女等人，涉製作不實支出傳票，將農會資金移至翁女實際掌控的數個人頭帳戶，再製作取款憑條提領出來，累計9年來挪取近1.2億元，目前已回補剩2735萬元短缺，農會也以盈餘補足。

    今天早上農會開門後，未有大量擠兌潮。北港鎮農會總幹事林翠香表示，一早並未出現大量民眾前來，也感謝大家信任農會，如果還有質疑也願意提供農會報表釋疑。她強調「財務相當健全」。

    林翠香指出，主嫌翁女從2003年3月入職就擔任起農會會計，執掌存放行庫的內帳工作，去年4月起因病請假，農會發現帳目有異，才驚覺她挪用公款。翁女先虛增「存放行庫」 存款金額，與實際存款的差額，作為挪用空間。2015年起僅有小額挪用，且月月補回款項，直至2017年起出現挪用累計千萬元，每次匯款都低於50萬元以下，躲避查核機制，甚至到年底都會補回款項，讓人察覺不出。

    林翠香表示，去年4月時主動通報後，花近1個月處理帳目，甚至曾找翁詢問，對方僅回「因賭債及個人關係有資金需求」，農會當下也針對其名下財產向雲林地院申請假扣押獲准。此外農業金融署去年9月也發文給北港農會，指翁女利用同仁對其之信任，以同仁櫃員碼自行登打交易，舞弊期間達8年，舞弊交易共126筆，金額1億1984多萬元，侵占公款2734多萬元，農會未確實執行內部控制及稽核制度，裁罰50萬元。

    全國農會總幹事張永成今也到北港農會了解情況，他認為是內控鬆懈所致，要求檢討；林翠香表示，現已全調整員工職位、加強教育訓練，甚至加強內控、查核等機制。此案係屬翁女個人行為，會員們權益未受損。

    北港鎮農會總幹事林翠香今受訪，並簡述翁女挪用公款情形，強調翁是個人行為，農會會員權益不售影響，但也認內控稽核需加強。（記者李文德攝）

    北港鎮農會總幹事林翠香今受訪，並簡述翁女挪用公款情形，強調翁是個人行為，農會會員權益不售影響，但也認內控稽核需加強。（記者李文德攝）

    北港鎮農會爆發職員挪用公款案，但今早未出現大量擠兌潮。（記者李文德攝）

    北港鎮農會爆發職員挪用公款案，但今早未出現大量擠兌潮。（記者李文德攝）

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