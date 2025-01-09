高雄31個商圈買年貨滿100元 可換「高雄觀光護照」享好康

高市觀光局與觀光業者合作，推出總值超過3萬元優惠的「高雄觀光護照」。（記者葛祐豪翻攝）

2025/01/09 11:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市觀光局與觀光業者合作，推出總值超過3萬元優惠的「高雄觀光護照」，1月11日起於高雄31個商圈指定店家消費滿100元，即可免費兌換，數量有限，送完為止。

高雄市觀光局與「大高雄市觀光商圈總會」、「東高雄觀光產業聯盟」合作，舉辦「高雄商圈EASY購」活動，推出總價值超過3萬元優惠的「高雄觀光護照」，彙集高雄31個商圈，超過256家食、宿、遊、購優惠，涵蓋住宿、觀光工廠、各商圈店家等產業，享有滷味、冰品、飲品等免費兌換券及眾多店家優惠折扣。

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高雄市觀光局長高閔琳表示，1月11日起，配合「2025高雄過好年」系列活動，民眾於各商圈指定會員店家消費滿100元，並在「高雄旅遊網」臉書粉專按讚，即可至指定地點，換取限量的高雄觀光護照。

觀光局指出，「高雄觀光護照」每本都附有抽獎券，有機會抽中亞洲航空、台灣虎航來回機票、住宿券與高雄特色伴手禮等大獎，護照優惠期間即日起至2月28日止。

高雄商圈春節強檔盛事「2025高雄過好年」系列活動，共有包括三鳳中街、新堀江、美濃、六龜、鹽埕商圈等31個商圈參加，各商圈精心策劃年節活動，不僅有特色商品、創意伴手禮與道地美食，還可領取市府的「蛇年小紅包」，1月11日將由三鳳中街年貨大街打頭陣，歡迎民眾來採買年貨，還能兌換限量的觀光護照。

此外，「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，將於1月25日至2月16日登場，在愛河灣規劃吉伊卡哇主展區，搭配冬日遊樂園及周邊系列活動，兌換到觀光護照的民眾，還能暢玩高雄、享優惠。相關訊息請上高雄旅遊網官網查詢。

觀光護照兌換時間、地點。（觀光局提供）

觀光護照兌換時間、地點。（觀光局提供）

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