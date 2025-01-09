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    高雄馬拉松1/11、12交管 22條公車停駛、3輕軌站延後載客

    高雄馬拉松本週六、日登場，尤其週日全馬與半馬賽起跑，賽道周邊將交通管制，公車、輕軌等大眾運輸也將受影響。（高雄市運發局提供）

    高雄馬拉松本週六、日登場，尤其週日全馬與半馬賽起跑，賽道周邊將交通管制，公車、輕軌等大眾運輸也將受影響。（高雄市運發局提供）

    2025/01/09 11:22

    〔記者許麗娟／高雄報導〕2025高雄富邦馬拉松賽事將於1月11、12日登場，為確保賽事順利與道路安全，賽事期間包括大會會場及賽道實施交通管制，尤其12日全馬及半馬賽開跑，當天上午將有22條公車因封路暫停行駛，3輕軌站延至8點10分載客。

    高雄市運發局指出，11日親子同樂休閒組、最速恐龍爭霸賽，交通影響主要落在世運大道及軍校路周邊，將進行階段性的交通管制，世運大道全線禁止通行、軍校路縮減車道，也特別提醒需行經軍校路608巷段之車輛請減速慢行。

    12日馬拉松競賽，上午6點30分前，由楠梓往市區建議改走軍校路（翠華路與左楠路僅供北向通行）。國道10號上午5至7點往西請改道下自由匝道接平面道路，往東請由大中路匝道進入。進出左營區車輛可改道中華高架下平面快車道，南北向車輛可走民族路、自由路、博愛路。鼓山區（銘傳路以南）南北向車輛請改走鼓山路。

    楠梓區德民路以北民眾，上午6點半後南北往返車輛，可由益群路、外環西路、左楠路通行；德民路以南民眾，上午6點30分前南北往返車輛請由軍校路通行，上午6點半後請由左楠路、翠華路通行，並配合現場交管指引。梓官區蚵仔寮地區，上午6點50分至10點30分車輛進出請由嘉展路通行。

    因應賽事舉辦，12日上午高雄市區大眾交通運輸營運時間也有所調整，捷運紅線小港站加班車於上午3點39分發車，岡山車站加班車於上午3點47分發車；橘線哈瑪星站加班車於上午4點9分發車，大寮站加班車於上午4點3分發車。

    高雄輕軌C19馬卡道至C21美術館延後至上午8點10分載客。上午6點30分至8點，於C18鼓山及C22聯合醫院提供雙向的直達車接駁巴士，中間車站不停靠，單趟時間約20至30分鐘。

    12日上午亦有22條公車路線受賽事競賽封路影響而暫停營運，包括紅53主副線、紅33、紅35、紅36、紅56、301（含區間）、28、紅52、8043、8502、168東（含區間）、168西（含區間）、217、218、205、6、29、219等，民眾出門前務必先查詢交通管制訊息和公共運輸營運情形。

    高雄馬拉松交通管制時間表和改道路線。（高雄市運發局提供）

    高雄馬拉松交通管制時間表和改道路線。（高雄市運發局提供）

    高雄馬拉松交通管制區域。（高雄市運發局提供）

    高雄馬拉松交通管制區域。（高雄市運發局提供）

    高雄馬拉松交通管制區域。（高雄市運發局提供）

    高雄馬拉松交通管制區域。（高雄市運發局提供）

    高雄馬拉松交通管制區域。（高雄市運發局提供）

    高雄馬拉松交通管制區域。（高雄市運發局提供）

    高雄馬拉松交通管制區域。（高雄市運發局提供）

    高雄馬拉松交通管制區域。（高雄市運發局提供）

    高雄馬拉松交通管制區域。（高雄市運發局提供）

    高雄馬拉松交通管制區域。（高雄市運發局提供）

    大眾運輸調整時間表。（高雄市運發局提供）

    大眾運輸調整時間表。（高雄市運發局提供）

    輕軌調整公告。（高雄市運發局提供）

    輕軌調整公告。（高雄市運發局提供）

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