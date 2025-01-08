沒領到別擔心！屏東市元旦健走紀念背包超搶手 3/14~4/18補發

屏東市元旦健走紀念品後背包意外受到歡迎。（屏東市公所提供）

2025/01/08 19:42

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市公所1日舉辦的2025元旦升旗典禮暨健走活動，發放後背包做為紀念品，結果超受歡迎，當天現場發放1萬個，還有許多民眾領不到，市公所緊急請廠商再追加製作，今天（8日）並公布補領時間為3月14日到4月18日。

屏東市公所元旦升旗與健走，過去紀念品以毛巾為主，今年改為贈送後背包，天藍色質感佳又實用，受到市民喜愛，參加活動人數超過萬人，1萬個背包發完後，緊急改發兌換券事後補發。

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「何時才能領到呢？」許多民眾引領企盼，屏東市公所今天（8日）發布補領消息，領取時間為3月14日到4月18日，週一至週五的上班時間，地點在屏東市公所1樓大廳，憑兌換券，1券1份，可代領。

「不好意思，讓大家久等了！」，屏東市公所表示，今年元旦健走紀念品後背包的需求，超過原先預估的數量，導致部分參與活動的民眾未領到包包，感謝鄉親體諒，已經要求廠商緊急製作，但因為遇到過年，加上製作需要時間，要等到3月中旬過後才能開始領取，會讓所有參加民眾都能領到紀念包包。

屏東市公所今天公告元旦健走包包補領日期。（取自屏東市公所臉書）

屏東市公所2025元旦升旗典禮暨健走活動贈送後背包做為紀念品，當天領到的民眾相當開心。（屏東市公所提供）

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