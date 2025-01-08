為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    沒領到別擔心！屏東市元旦健走紀念背包超搶手 3/14~4/18補發

    屏東市元旦健走紀念品後背包意外受到歡迎。（屏東市公所提供）

    屏東市元旦健走紀念品後背包意外受到歡迎。（屏東市公所提供）

    2025/01/08 19:42

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市公所1日舉辦的2025元旦升旗典禮暨健走活動，發放後背包做為紀念品，結果超受歡迎，當天現場發放1萬個，還有許多民眾領不到，市公所緊急請廠商再追加製作，今天（8日）並公布補領時間為3月14日到4月18日。

    屏東市公所元旦升旗與健走，過去紀念品以毛巾為主，今年改為贈送後背包，天藍色質感佳又實用，受到市民喜愛，參加活動人數超過萬人，1萬個背包發完後，緊急改發兌換券事後補發。

    「何時才能領到呢？」許多民眾引領企盼，屏東市公所今天（8日）發布補領消息，領取時間為3月14日到4月18日，週一至週五的上班時間，地點在屏東市公所1樓大廳，憑兌換券，1券1份，可代領。

    「不好意思，讓大家久等了！」，屏東市公所表示，今年元旦健走紀念品後背包的需求，超過原先預估的數量，導致部分參與活動的民眾未領到包包，感謝鄉親體諒，已經要求廠商緊急製作，但因為遇到過年，加上製作需要時間，要等到3月中旬過後才能開始領取，會讓所有參加民眾都能領到紀念包包。

    屏東市公所今天公告元旦健走包包補領日期。（取自屏東市公所臉書）

    屏東市公所今天公告元旦健走包包補領日期。（取自屏東市公所臉書）

    屏東市公所2025元旦升旗典禮暨健走活動贈送後背包做為紀念品，當天領到的民眾相當開心。（屏東市公所提供）

    屏東市公所2025元旦升旗典禮暨健走活動贈送後背包做為紀念品，當天領到的民眾相當開心。（屏東市公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播