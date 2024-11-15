恆春古城西門撞痕累累 露營車硬闖刮壞古蹟噴170萬

恆春西門因電影《海角七號》小巴士無法通行急煞，導致女主角田中千繪跌跤的情節而聲名大噪，平時可見車輛來來去去。（記者陳彥廷攝）

2024/11/15 00:07

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國定古蹟恆春古城明年即將迎來建城150週年，但開放車輛通行的北、西門「擦撞」時有所聞，西門更是傷痕累累，不少車輛以為「頭過身就過」硬闖造成破壞。2年前有露營車將城門刮出大片傷痕，主管的國有財產署提告索賠，屏東地方法院判賠170萬餘元，仍可上訴。

恆春古城1875年興建，1985年指定為國定「第二級古蹟」，相較於颱風、地震等天災，「車禍」反而更常傷及城門，門洞原先設計僅供馬、牛車通行，現代車輛大，路面填高，門洞高度、寬度有侷限，南門、東門早將旁邊城垣打通，鋪路供車輛通行，只有西門、北門由門洞通行。電影《海角七號》巴士無法進城門的情節，更讓西門聲名大噪。

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西門所在的中山路十分窄小，多年來出現許多不諳地形或低估車高的人硬開，車輛擦撞甚至卡住動彈不得的事件層出不窮。2022年10月，柯姓駕駛開露營車行經西門，擦撞門洞旁紅磚，把城門刮出大片傷痕，地上滿是紅磚粉屑，擁有地權的財政部國有財產署南區分署提告請求損害賠償，柯姓駕駛不否認毀損古蹟，但也在庭上說，不能把其他傷痕全部算在他身上。

屏東地院審酌認為，現場留下當下新損傷的照片可佐證其造成的毀損，後續國產署並請文化資產主管機關文化部文化資產局一同現勘，確認該次毀損範圍及修復價金，縱使後續還是有人持續造成毀損，但無礙柯姓駕駛應負損害賠償責任的範圍認定，且柯姓駕駛亦無法提出任何有關城門遭他人毀損的佐證，最後依文資局所估計修復價金170萬9026元判其賠償。

國產署南區分署說，提告所獲價金將全面交由文資局投入修復工程，因此現階段尚未修復。屏東縣政府文化資產所說，該案為中央政府主管且提告，一般縣內文化資產若遭毀損，目前作法為向有能力且具備修復技術的營造廠商進行估價並求償，但以往的案例所獲賠付金額都不高，部分甚至因非屬文資主體受損，致無疾而終，遑論超過100萬元的賠付金額，如此高的金額可說是寫下紀錄。

恆春西門。（記者陳彥廷攝）

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