桃園花彩節大溪12公頃花海陸續開花 農產吉祥物花田賣萌

「大溪水岸花卉農遊」主舞台桃園好農Q！精心擺放象徵桃園農特產的形象裝置。（記者李容萍攝）

2024/11/14 23:14

〔記者李容萍／桃園報導〕「桃園花彩節」邁入第10屆，今年改以「大溪水岸花卉農遊」規劃系列活動，以「花彩盛艷」為主題，結合桃園在地農產與花卉地景之美，16日到24日在大溪區月眉里、月湖路周邊農地舉行，總計12公頃的花田，除了主展區大面積圖騰的波斯菊、百日草已經陸續開花，「桃園好農」的農產品也以活潑新姿態出現在花海中，吸引遊客先睹為快。

今年受邀一起遊花田的桃園農產吉祥物，包括可愛的水蜜桃「桃寶」、代表桃園好米的「米寶」、黑毛豬「豬寶」、蓮藕的「藕寶」、鮮乳的「牛寶」及清脆的大溪綠竹筍「筍寶」，均已完成布置亮相，帶來獨特的農村文化與視覺享受，桃猿啦啦隊的吉祥物「樂天桃猿」圖騰也首次登場。

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今年在副展區舉辦花田創意競賽計有20位農民參加，參賽農民自行設計圖騰、養護花田，評審標準包括開花率、開花密度及均勻度、花朵外觀狀態、圖騰創意及造型等，競賽結果由去年獲得第5名的農民邱維弘以「香蕉樂園」奪冠，陳進益、陳進富兄弟檔各以「水岸花卉農遊趣」、「楓葉情」作品抱走2、3名。

大溪水岸花卉農遊開幕式16日下午3點在李騰芳古宅停車場舉行迷你音樂會，邀請樂天啦啦隊樂天女孩、弗莎巴西打擊樂團及偶像男團U:NUS接力表演；17日上午11點有環保音樂打鐵仔，17、24日下午2點有「蟲蟲馬戲團」親子劇；23日上午11點有花彩大溪-在地社團演出，下午 2點有小丑派對觀樂秀；24日上午11點有「聽！農村天籟Vocal La Vie人聲樂團」表演；主題活動則有親子同摺氣球、月眉嘉年華、DIY手作體驗課程等。

月眉地區農地鄰近大溪老街及會場周邊道路狹窄，活動期間，大溪警分局每天上午8點到下午6點規劃交通疏導，車輛單向管制，只進不出，由武嶺橋東端信義路經由月眉路進入，嚴禁大型遊覽車及遊覽車進入，停放月眉第1、第2停車場、橋頭、多功能草皮園區停車場及中庄第1臨時停車場等5處。

月眉休閒農業區有免費區內接駁車可搭乘到山豬湖生態園區，平日每30分鐘、假日每20分鐘1班次，接駁車時間為上午9點到下午6點，遊客可多加利用。

代表可愛水蜜桃的「桃寶」。（記者李容萍攝）

代表桃園好米的「米寶」。（記者李容萍攝）

代表黑毛豬的「豬寶」。（記者李容萍攝）

代表蓮藕的「藕寶」。（記者李容萍攝）

代表綠竹筍的「筍寶」。（記者李容萍攝）

代表鮮乳的「牛寶」。（記者李容萍攝）

「大溪水岸花卉農遊」花田陸續開花，吸引網美駐足花海拍照打卡。（記者李容萍攝）

「大溪水岸花卉農遊」花田陸續開花，吸引網美駐足花海拍照打卡。（記者李容萍攝）

「大溪水岸花卉農遊」花田陸續開花，吸引遊客駐足花海先睹為快。（記者李容萍攝）

獲得花田競賽第1名的「香蕉樂園」。（記者李容萍攝）

「大溪水岸花卉農遊」今年總計有12公頃的花海。（記者李容萍攝）

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