禁食區內賣食物？北捷擬修法開放 網友意見一面倒

北捷擬修法在禁食區賣食物的規定。（資料照）

2024/11/15 06:13

首次上稿 11-14 23:44

更新時間 11-15 06:13

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運自1996年開始營運以來，始終維持月台及車廂「禁止飲食」政策。不過，北捷近年來持續站內設微型商場，販賣咖啡、麵包等食品，就被質疑違反在禁止飲食區販賣食品之規定，北市府預計修法放寬規定引發爭議，國民黨台北市議員游淑慧在臉書發起簡單民調，網友意見一面倒，反對「禁食區內販售飲食」。

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北市府13日提案修正《台北大眾捷運系統附屬事業經營管理辦法》為《台北市大眾捷運系統附屬事業經營管理自治條例》，擬開放在捷運禁食區內，販售餐食類的商品。

對此，游淑慧就在臉書粉專上發文表示，目前捷運站體的內、外區域，都已經有許多販賣餐食的商舖，所以她好奇民眾們，「支不支持北捷進一步開放，捷運站內的禁止飲食區，讓商家進駐、販售食品？」並補充「可賣不可吃」。

貼文一出，許多人都紛紛表示「在禁食區賣飲食，就跟在人行道上畫停車格一樣可笑」、「不支持！太多誘惑不小心順手就塞進嘴巴」、「不支持，以台灣人的尿姓，一旦買了就很容易直接先吃一兩口」等意見。

同時，也有不少網友覺得「好習慣要保持」，認為「千萬不要，車體車廂身上會充滿味道」、「乾淨的捷運是外國人來台稱讚的第一件事，還是別把自己的優點丟了」、「不支持，若店家衛生沒做好，有可能會有蟑螂或老鼠！」等疑慮。

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