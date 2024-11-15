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烤布蕾甜甜圈排到沒盡頭！他排第4傻眼等2小時 前面點200多個

排隊購買「烤布蕾甜甜圈」的隊伍完全看不到盡頭。（擷取自Threads/prrwu）

排隊購買「烤布蕾甜甜圈」的隊伍完全看不到盡頭。（擷取自Threads/prrwu）

2024/11/15 00:35

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有網友經過板橋車站時，發現連鎖甜甜圈店外排了超長人龍等「烤布蕾甜甜圈」，隊伍看不見盡頭，網友看了說，「秒滅火」。

網友在Threads發文說，早上11點經過甜甜圈店Krispy Kreme，店外有超長人龍在排隊，等候購買期間限定的「烤布蕾甜甜圈」，人潮只有增加，沒有變少趨勢；也有網友PO出排隊隊伍影片，看不見盡頭的隊伍讓他傻眼直呼，「排隊排成這樣是1人免費領10個嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛說，「台灣經濟還不錯啊，可以排隊成這樣」、「秒滅火」、「早上排完麥當勞，緊接著要去排甜甜圈」、「這些瘋子在排什麼」、「看來是沒機會買到了」、「吃了，覺得就是多了卡士達醬的原味然後要多20元」、「真的太誇張」、「好險昨天去買了」。

也有網友說，自己排第4位本來可以很快拿到，結果前面的客人一次點了200多個烤布蕾甜甜圈，讓他排了超過2小時才拿到。根據介紹，款期間限定的烤布蕾甜甜圈為現場炙燒，金黃酥脆的焦糖外衣，與絲滑香濃的牛奶卡士達內餡，讓民眾不畏超長隊伍也要品嘗。

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