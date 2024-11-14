為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    陪媽咪歐洲旅遊讓她心很累 網揭幸福的煩惱

    網友發文抱怨，媽媽很愛去歐洲玩，連平常話題都是跟行程有關，讓她感到煩躁。示意圖。（資料照）

    網友發文抱怨，媽媽很愛去歐洲玩，連平常話題都是跟行程有關，讓她感到煩躁。示意圖。（資料照）

    2024/11/14 23:09

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕出國旅遊時，選擇適合的伴侶非常重要，不僅攸關旅行的樂趣，還關係到整體心情與體驗。網友發文抱怨，媽媽很愛去歐洲玩，最近每天都在看相關資訊，連平常話題都離不開行程，讓她感到煩躁。另外自己明年要考研究所，媽媽卻仍要求一起出國，還情勒她。文章曝光，引起兩派網友議論。

    近日某網友在Dcard發文透露，自己每年都會陪媽媽出國去歐洲，因為爸爸和弟弟不喜歡出國。而前陣子媽媽才剛從歐洲回來，但最近又再計畫明年的歐洲之旅，因此每天都在看旅行社網站行程和詢問相關資訊，甚至連平常聊天時，也都在講歐洲的行程，讓原PO直呼「我快被煩死」。

    另外，原PO透露她今年大三，明年暑假要考研究所，根本沒有時間出國，但她媽媽卻說「又不差那兩個禮拜」。讓她更氣的是，當她提議媽媽自己報名旅行團時她卻拒絕，還情勒說「都只把她當工具人」。此外原PO還抱怨，她媽媽脾氣差，容易生氣，會莫名對領隊擺臉色，讓旅行的氣氛變得僵硬，她最後無奈嘆「她下班回來又要聽那些沒意義的廢話了，心很累」。

    文章一出，許多網友留言「好羨慕，如果我有一個會帶我去歐洲的媽媽該有多好」、「好幸福的煩惱」、「我30歲 只有去過日本、韓國、越南、中國、德國，我還是挺羨慕的」、「妳上輩子一定做很多善事才有辦法身在這麼好的家庭，別抱怨了，真的是過太爽」。

    但也有不少網友認為「帶父母出去過的都知道，再美再好的環境有個搞事的人，回憶都會是惡夢級」、「人家就要考試，什麼叫做幸福的煩惱，玩是有比考試重要」、「說是幸福的煩惱的人真的不懂，原po媽根本就是顆不定時炸彈」、「跟不對的人出去玩，就算是多好玩的地方也會敗興而歸」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播