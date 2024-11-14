陪媽咪歐洲旅遊讓她心很累 網揭幸福的煩惱

網友發文抱怨，媽媽很愛去歐洲玩，連平常話題都是跟行程有關，讓她感到煩躁。示意圖。（資料照）

2024/11/14 23:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕出國旅遊時，選擇適合的伴侶非常重要，不僅攸關旅行的樂趣，還關係到整體心情與體驗。網友發文抱怨，媽媽很愛去歐洲玩，最近每天都在看相關資訊，連平常話題都離不開行程，讓她感到煩躁。另外自己明年要考研究所，媽媽卻仍要求一起出國，還情勒她。文章曝光，引起兩派網友議論。

近日某網友在Dcard發文透露，自己每年都會陪媽媽出國去歐洲，因為爸爸和弟弟不喜歡出國。而前陣子媽媽才剛從歐洲回來，但最近又再計畫明年的歐洲之旅，因此每天都在看旅行社網站行程和詢問相關資訊，甚至連平常聊天時，也都在講歐洲的行程，讓原PO直呼「我快被煩死」。

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另外，原PO透露她今年大三，明年暑假要考研究所，根本沒有時間出國，但她媽媽卻說「又不差那兩個禮拜」。讓她更氣的是，當她提議媽媽自己報名旅行團時她卻拒絕，還情勒說「都只把她當工具人」。此外原PO還抱怨，她媽媽脾氣差，容易生氣，會莫名對領隊擺臉色，讓旅行的氣氛變得僵硬，她最後無奈嘆「她下班回來又要聽那些沒意義的廢話了，心很累」。

文章一出，許多網友留言「好羨慕，如果我有一個會帶我去歐洲的媽媽該有多好」、「好幸福的煩惱」、「我30歲 只有去過日本、韓國、越南、中國、德國，我還是挺羨慕的」、「妳上輩子一定做很多善事才有辦法身在這麼好的家庭，別抱怨了，真的是過太爽」。

但也有不少網友認為「帶父母出去過的都知道，再美再好的環境有個搞事的人，回憶都會是惡夢級」、「人家就要考試，什麼叫做幸福的煩惱，玩是有比考試重要」、「說是幸福的煩惱的人真的不懂，原po媽根本就是顆不定時炸彈」、「跟不對的人出去玩，就算是多好玩的地方也會敗興而歸」。

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