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詛咒？結婚禮金包「400」 她傻眼 ：是故意的嗎

結婚禮金竟收到400元，讓原PO相當傻眼。示意圖。（資料照）

結婚禮金竟收到400元，讓原PO相當傻眼。示意圖。（資料照）

2024/11/14 23:58

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕參加婚宴時，通常會包紅包表達祝福和心意，傳統上通常會選擇吉利的數字以象徵好兆頭。不過，有網友發文表示，自己在幫姐妹收禮時，竟發現有人包了金額為「400」元的紅包，讓原PO看了傻眼好奇「是故意的嗎」。

有網友日前在Dcard 發文表示，日前幫忙收禮金時，居然收到了一包400元的紅包，一開始還以為是自己看錯，再次確認是4張一百元後，讓他非常傻眼，「當下也不好意思當面問『是不是包錯了』，那人就進場入席了。」

原PO事後告訴新人此事，也因婚禮繁瑣而沒有下文，後來才輾轉得知，該名賓客是新郎前一天才臨時發喜帖通知，並且也不是熟人，似乎是被找來湊桌補桌錢，「不知道大家怎麼看..是故意的嗎？如果是故意的...這數字真的挺難看。」

文章發出後，網友紛紛留言分享，「雖然包400很不ok，但新郎前一天才發帖，還是不熟的，這樣也很不ok吧」、「不爽是很明顯，誰紅包會包4開頭的」、「可能那個人故意要告知新郎心中的不滿」、「新郎失禮在先，好像也沒辦法怪來賓，雖然我也覺得與其包個四百不如不來」。

也有網友猜測可能是兩人一起將各自的金額放在同一個紅包袋裡，「之前我跟女友合包本來想說1200*2，但是不好聽，所以改成1600*2放一起」。

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