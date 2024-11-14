距離超遠+保鑣！網紅Cheap轟大谷「50轟50盜」紀念球展：保證失望

大谷「50轟50盜」紀念球不但展出距離遠，甚至配有強化玻璃、AI紅外線偵測及兩名保鑣。（擷取自Cheap臉書）

2024/11/14 20:18

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國MLB道奇球星大谷翔平，在美國職棒大聯盟創下史無前例的單賽季50轟、50盜紀錄，而這顆締造紀錄的全壘打球，由台灣優式資本以新台幣1.4億元標下，並在台北101舉辦「夢想高飛活動特展」展出。不過網紅Cheap表示，紀念球的展出距離太遠，甚至還配有2名保鑣，質疑「故宮的鎮館之寶都沒這麼遠」。

Cheap在臉書發文指出，有鄉民去台北101看大谷「50-50」的紀念球，不過展出的距離超遠，根本無法看清楚，甚至還配有「強化玻璃+AI紅外線偵測+兩名保鑣」，讓他質疑做了那麼多安全措施還怕成這樣，就連故宮的鎮館之寶都沒這麼遠，怒轟「距離這麼遠是給誰看，花420元特別去看這顆球的，保證失望」。

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貼文曝光後，網友紛紛表示，「為什麼要花錢去看一顆球？」、「101：我只是要讓你花錢上來，沒打算讓你看清楚」、「翠玉白菜表示：我都不怕了，你這顆球怕啥？」、「還不如放400萬美金在那裡我還比較想看」、「對於不看棒球的人這種事是一點價值也沒有」、「有信仰的人從不覺得貴」、「忽然覺得很像怪盜基德會來的場景」、「用zoom in或帶望遠鏡啊」、「要展覽還那麼小氣怕人看」、「隨便拿一顆來我都信」、「證書上的字是要用望遠鏡看嗎？」。

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