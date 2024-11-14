從小喝到大！老牌手搖飲稱霸30年 行家：這點就贏了

台灣人愛買手搖飲，每年約喝掉10億杯的飲料。示意圖。（資料照）

2024/11/14 20:52

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕財政部統計，台灣2023年手搖飲營業額達537億元，平均每年喝掉超過10億杯的飲料。有網友表示，一間「南部起家」的手搖飲，在經歷了疫情、SARS等危機，仍歷久不衰經營超過30年。原PO好奇，「多年以來能屹立不搖的關鍵是？」

一位網友於PTT八卦板上，以「多年以來50嵐能屹立不搖的關鍵是？」為題發文提到，自己是名30歲的上班族，且從小時候的記憶以來，就有喝過50嵐的飲料，「經過這20幾年的風風雨雨，很多品牌早就倒光了。」

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原PO一查才發現，50嵐創立於1994年，今年剛好是第30年，所以他認為，這間老品牌的手搖飲，能挺過疫情、挺過SARS、挺過22K政策及金融危機，「非常不簡單吧？」並好奇，「多年以來能屹立不搖的關鍵是？」

文章一出，許多人都提出「沒爆出過農藥超標新聞」、「現在相對便宜」、「簡單來說就是不難喝」等看法。不過，最多網友贊同的就是「能夠維持品質穩定」，認為，「SOP真的很強，不會突然踩雷」、「五十嵐厲害的是從台北到屏東，品質都一樣」、「50嵐是真的能做到分店水準都有維持」、「品質穩定就贏了」等經驗。

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