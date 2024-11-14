為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

機車改裝排氣管未認證登記 基隆明年起首次最高罰1萬3800

機車改裝排氣管未認證，明年起基隆市最高開罰1萬3800元。（基隆環保局提供）

機車改裝排氣管未認證，明年起基隆市最高開罰1萬3800元。（基隆環保局提供）

2024/11/14 17:06

〔記者董冠怡／基隆報導〕「機車改裝排氣管認證制度」今年1月起實施，並給予1年緩衝期。基隆市環境保護局今年協助免費檢測改裝排氣管（含副廠排氣管），執行惰轉排氣檢驗及原地噪音檢測，局長馬仲豪今表示，明年起若於基隆騎乘改裝排氣管機車，經攔查、攔檢未經登錄或認證，最高可罰1萬3800元，包含「噪音管制法」1萬2000元及「道交條例」1800元。

馬仲豪指出，「機車改裝排氣管認證制度」明年起正式上路，機車若有安裝「非原廠排氣管」，可購買及安裝「噪音合格認證排氣管」，或是自費至環境部許可噪音實驗室進行噪音檢測。

他提醒，環保局配合環境部執行排氣管認證制度，針對已於環境部替換用排氣管噪音檢驗資訊系統登錄者，通知於每週五在基隆市柴油車排煙檢測站（暖暖區水源路24-1號）進行檢驗（基隆每週一天、固定一站）。

馬仲豪提到，明年元旦起路邊攔查、攔檢若發現車輛使用非原型式排氣管，而且未於今年完成變更登記、未使用環境部噪音管制認證的排氣管，以致妨害安寧者，基隆市將依「噪音管制法」開罰6000元至3萬元，併同交通部「道路交通管理處罰條例」，處以900元至1800元罰鍰；首次違規最高將開罰1萬3800元。

據了解，基市府今年2月1日起，針對使用未認證排氣管的車輛、任意變更經主管機關噪音檢驗合格排氣管的車輛，祭出罰鍰6000元（起跳），並且實施夜間（晚上11時至上午7時）取締改裝噪音車重罰1萬2000元；上述所謂1萬3800元，是以1萬2000元加計1800元的總合。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

圖
圖
相關新聞
緩衝期快結束了！抓到未認證排氣管最重罰5400元
2024/10/04 19:03

緩衝期快結束了！抓到未認證排氣管最重罰5400元
桃園蘆竹改裝排氣管店家被檢舉 10多輛疑似改裝車限期到檢
2024/09/03 10:10

桃園蘆竹改裝排氣管店家被檢舉 10多輛疑似改裝車限期到檢
impression

薪水低支出高？想無痛投資這樣做是關鍵⋯
機車改排氣管沒認證明年開罰 桃園市已認證2021輛
2024/10/13 11:42

機車改排氣管沒認證明年開罰 桃園市已認證2021輛
車主改管沒認證小心一次吃2罰單 南市提供免費檢測服務
2024/10/18 11:04

車主改管沒認證小心一次吃2罰單 南市提供免費檢測服務
impression

桃竹苗大矽谷計劃上膛！竹南大埔重劃區成工程師首選
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播