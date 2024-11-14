機車改裝排氣管未認證登記 基隆明年起首次最高罰1萬3800

機車改裝排氣管未認證，明年起基隆市最高開罰1萬3800元。（基隆環保局提供）

2024/11/14 17:06

〔記者董冠怡／基隆報導〕「機車改裝排氣管認證制度」今年1月起實施，並給予1年緩衝期。基隆市環境保護局今年協助免費檢測改裝排氣管（含副廠排氣管），執行惰轉排氣檢驗及原地噪音檢測，局長馬仲豪今表示，明年起若於基隆騎乘改裝排氣管機車，經攔查、攔檢未經登錄或認證，最高可罰1萬3800元，包含「噪音管制法」1萬2000元及「道交條例」1800元。

馬仲豪指出，「機車改裝排氣管認證制度」明年起正式上路，機車若有安裝「非原廠排氣管」，可購買及安裝「噪音合格認證排氣管」，或是自費至環境部許可噪音實驗室進行噪音檢測。

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他提醒，環保局配合環境部執行排氣管認證制度，針對已於環境部替換用排氣管噪音檢驗資訊系統登錄者，通知於每週五在基隆市柴油車排煙檢測站（暖暖區水源路24-1號）進行檢驗（基隆每週一天、固定一站）。

馬仲豪提到，明年元旦起路邊攔查、攔檢若發現車輛使用非原型式排氣管，而且未於今年完成變更登記、未使用環境部噪音管制認證的排氣管，以致妨害安寧者，基隆市將依「噪音管制法」開罰6000元至3萬元，併同交通部「道路交通管理處罰條例」，處以900元至1800元罰鍰；首次違規最高將開罰1萬3800元。

據了解，基市府今年2月1日起，針對使用未認證排氣管的車輛、任意變更經主管機關噪音檢驗合格排氣管的車輛，祭出罰鍰6000元（起跳），並且實施夜間（晚上11時至上午7時）取締改裝噪音車重罰1萬2000元；上述所謂1萬3800元，是以1萬2000元加計1800元的總合。

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