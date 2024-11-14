苗南缺公共托育資源服務 縣府：明年1月在通、苑開辦據點

苗栗縣政府原在苑裡鎮農會二樓開辦通苑區托育資源中心，去年底因委外契約到期及空間問題停辦，目前改採「服務巡迴車」暫代。（圖由縣府社會處提供）

2024/11/14 16:47

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府原在苑裡鎮農會2樓開辦通苑區托育資源中心，去年底因委外契約到期及空間問題停辦，目前改採「服務巡迴車」暫代。縣議員陳品安認為，苑裡鎮為苗南第一大鎮，人口也是全縣18鄉鎮市第4多，相較於前三大市鎮皆有托育資源中心，促請縣府早日恢復；社會處長張國棟表示，已上網招標，可望於明年1月起開辦。

縣府於2016年在苑裡鎮農會2樓開辦通苑區托育資源中心，服務苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮及西湖鄉等4個鄉鎮親子。不過，該中心委外契約於去年底到期，加上空間不足等問題，通苑區托育資源中心停辦，目前改採「服務巡迴車」暫代。

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陳品安於今（14）日議會總質詢時指出，苑裡鎮為苗南第一大鎮，人口也是全縣18鄉鎮市第四多，人口前三名的頭份市、竹南鎮及苗栗市分別有親子館、托育資源中心及親子婦幼館，提供當地家長服務，且服務巡迴車服務有限，促請縣府能早日在通苑地區恢復開辦。

張國棟表示，社會處已規劃在苑裡、通霄2鎮開辦托育資源據點，已上網招標，且有潛在業者洽詢，並已先行採購教具、遊具、設備等，可望於明年1月開辦，規劃舉辦親子共讀、親子遊戲、親職教育講座及0到2歲嬰幼兒照顧課程等專業、多元的服務平台，滿足通苑地區的親子托育需求，未來並以據點為主、巡迴車服務為輔的方式，提供更多偏遠地區家長服務。

縣議員陳品安認為，促請縣府早日恢復開辦通苑地區托育資源服務據點。（翻攝苗栗縣議會直播）

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