新北貢寮鮑產季開跑 推出貢寮鮑主題小旅行、展售會

新北貢寮鮑產季開跑。（記者黃子暘攝）

2024/11/14 16:39

〔記者黃子暘／新北報導〕新北貢寮鮑產季開跑，新北市長侯友宜今（14）日與「料理女王」蔡季芳攜手在貢寮鮑產季起跑記者會上製作貢寮鮑料理。侯友宜說，這次產季活動推出4梯次的貢寮漁村小旅行獨家方案（需收費），介紹漁村文化與海洋資源復育園區導覽，貢寮區漁會於11月16日至17日在台北市希望廣場推出鮑食小棧展售活動，消費滿額即贈貢寮鮑車輪餅，蔡季芳也將在現場進行蒜蓉珍菇蒸貢寮鮑、鮮鮑麻油瘦肉鍋共2道貢寮鮑料理食譜示範。

侯友宜說，貢寮在得天獨厚的自然環境下飼養出鮮美的貢寮鮑及各種生鮮魚貨，市府也持續以「永續海洋」為目標，致力於復育、海洋教育推廣，作為復育基地的貢寮海洋資源復育園區復育九孔、紫海膽、花枝、珊瑚、黑鯛、黃錫鯛等在地海洋生物，讓漁業能夠永續發展，並提供海洋教育導覽服務，歡迎大眾來訪貢寮，品美味、賞海景。

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農業局長諶錫輝指出，貢寮區漁會於11月16日至17日，在台北市希望廣場推出鮑食小棧展售活動，販售生鮮貢寮鮑、鮮凍九孔鮑及九孔滷鮑，還有白帶魚塊、白帶魚卷、紅燒白帶魚罐頭、活凍鯖魚、透抽及小卷等多樣東北角特色海味；11月16日消費滿800元即可獲得一顆「不貳光」車輪餅所製作的貢寮鮑車輪餅，限量200顆，並提供限量200份的鮮烤貢寮鮑免費試吃（於11點30分發放號碼牌）；蔡季芳也將在現場示範蒜蓉珍菇蒸貢寮鮑及鮮鮑麻油瘦肉鍋料理，讓民眾買生鮮外，也把美味食譜帶回家。

漁業及漁港事業管理處表示，這次產季有4梯次的貢寮漁村小旅行獨家方案，帶領大家體驗漁村海男海女的生活文化、品嚐貢寮鮑料理，並會前往海洋資源復育園區，由專業導覽員介紹園區內各種魚介貝類復育計畫，並一遊三貂角燈塔等東北角海岸線景點；此外，喜歡自助旅行的民眾也可以參考「貢寮鮑旅遊地圖」，輕鬆找到貢寮特色餐廳與美食。

漁業處補充，除貢寮鮑產季推廣活動優惠外，新北市與桃園Xpark水族館合作展示東北角海域復育珊瑚、紫海膽等成果，12月新北市民憑身分證即享門票9折優惠；貢寮漁村小旅行報名資訊及貢寮鮑產季相關活動訊息可洽活動官網。

新北貢寮鮑產季開跑，蔡季芳也將在現場進行2道貢寮鮑料理食譜示範。（記者黃子暘攝）

新北貢寮鮑產季開跑，產季活動推出4梯次的貢寮漁村小旅行（需收費），另外貢寮區漁會於11月16日至17日在台北市希望廣場推出鮑食小棧展售活動，消費滿額即贈貢寮鮑車輪餅。（記者黃子暘攝）

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