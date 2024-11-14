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    北捷劍南路站多目標大樓動土 預計2029年完工

    台北市長蔣萬安出席捷運劍南路站多目標大樓工程動土典禮，會後與所有來賓合影。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安出席捷運劍南路站多目標大樓工程動土典禮，會後與所有來賓合影。（記者田裕華攝）

    2024/11/14 16:13

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北捷運文湖線劍南路站多目標大樓於今天舉行動土典禮，此案規劃地下2層、地上22層的複合式大樓，提供辦公室、商場、教保中心及景觀餐廳使用，並設置東西向十米寬綠廊及頂蓋式廣場空間，預計2029年完工。

    台北長蔣萬安表示，利用交通場站優勢，結合周邊土地利用，興建多目標大樓帶動整體區域發展，再導入多元服務設施，已是先進國家趨勢，北捷除是雙北民眾通勤的主要交通工具，也是周邊經濟發展的重要推手，多目標大樓位處大直地區，是串聯內科、北士科的重要交通樞紐，更是國際企業總部首選。

    北捷表示，基地南側為客運轉運站，北側為未來捷運環狀線Y29站，Y29站完工後，搭乘捷運由劍南路站至士林站行車時間可由30分鐘縮短為8分鐘，至新北產業園區站可由49分鐘縮短為28分鐘，且本案鄰近內科及大直商圈，是設置企業總部的絕佳地點。

    北捷指出，劍南路站多目標大樓結合綠、智慧建築設計及ESG永續發展理念，以優於法規規定的比例設置充電樁停車位，並於大樓屋頂設置太陽能光電發電設備，客運轉運站預留電動公車充電樁管路，未來成為符合生態、節能、減廢、健康的銀級綠建築，並將達到建築能效1+級的標準。

    捷運劍南路站多目標大樓於去年辦理工程招標，由春原營造股份有限公司、陳昆豐建築師事務所、永龍企業股份有限公司共同承攬，契約金額約42億元，預計2029年完工。

    當地居民期盼打造大直地區指標性商辦大樓，活絡商業及生活機能，促進城市再生，提昇居民生活品質。

    台北市長蔣萬安出席捷運劍南路站多目標大樓工程動土典禮。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安出席捷運劍南路站多目標大樓工程動土典禮。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安出席捷運劍南路站多目標大樓工程動土典禮。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安出席捷運劍南路站多目標大樓工程動土典禮。（記者田裕華攝）

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