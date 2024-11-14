高雄航警加強取締機場停車場載客 運將炸鍋批壟斷市場

高雄機場客運量逐漸復甦，計程車流量增大。（記者洪臣宏攝）

2024/11/14 16:15

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄國際機場客運量疫後逐漸復甦，航警局本月起加強取締計程車進入小港機場停車場，不少計程車吃下罰單，高雄國際機場排班計程車自律委員會也發出公告要求會員遵守規定，擦槍走火引來同業炸鍋批壟斷市場，自律委員會表示，因會員被開罰單才好意提醒，卻被「千夫所指」。

一名計程車司機爆料指出，之前小港機場乘客走到停車場搭乘沒有嚴格取締，因大環境影響，機場計程車反應後，航警嚴格取締，造成機場旅客無法向外叫車，或預約熟識車輛，只能被迫搭乘起跳價135元排班車，他說，空車進入停車場罰900元，被抓到載客罰9千元，運將吃不消，根本是壟斷市場。

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另有乘客反映，已經慣用APP叫車，返國時都會先預約車輛，如今無法在機場載客，得拎著行李走機場外或約在飯店搭乘。

引起爭端的自律委員會公告載明，依據民用航空機場客運汽車管理辦法，一般計程車（白底紅字車牌）進入航站停車場後，須填寫接送親屬登記表經當場審核符合規定後，於停車場接送親屬，但僅限駕駛人及其配偶五親等內，以查核國民身分證（戶口名簿）為憑，派車單及預約單僅限於R牌租賃車使用，「其餘非機場排班計程車都不得進入載客」。

自律委員會會長林柄孝表示，排班計程車也不能進入停車場載客，因為有會員收到罰單，才會發出公告提醒，他強調這是「內部公告」，沒想到違規者把自己形塑成被害人，讓他成了加害人並招來千夫所指，他反問：「我叫得動航警嗎?」

航警局高雄分局表示，依據民用航空機場客運汽車管理辦法，僅有排班計程車、巡迴計程車、無排班車時得由警察或服務人員指揮或通知巡迴計程車進入機場載客，或無障礙計程車等在符合規定下得於高雄機場營運，而多元化計程車（T牌）目前未符合相關法規，不能在營運載客。

高雄分局籲請計程車業者切勿空車進入本場，避免違反道路交通管理處罰條例，將處新臺幣900元以上1800元以下罰鍰；若營運載客則將依違反民用航空機場客運汽車管理辦法處新臺幣9000元以上9萬元以下罰鍰。

已有計程車公會團體、業者向高市交通局陳情，表示將於近期內與航警局召開協調會，車隊也在群組呼籲先不要進入機場載客。

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