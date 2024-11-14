竹市議員籲代理教師採計年資敘薪留才 教育處：朝此方向研議

新竹市議員鄭美娟在議會質詢呼籲市府教育處針對代理教師薪資能採計年資敘薪，並藉此留住優質教師人才。（記者洪美秀攝）

2024/11/14 15:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員劉彥伶與鄭美娟議會質詢都呼籲市府應建請比照新竹縣及桃園市，針為代理教師能採計年資敘薪，藉此留住優秀的教育人才，提供代理教師較好的薪資待遇。對此，教育處表示，目前會朝此方向努力研議，只要中央有法源依據就會合理編列經費。

劉彥伶說，包括新竹縣及桃園市都採計年資敘薪，為什麼新竹市要等中央要求才處理，明明地方就可以辦理，為何要等到中央才能執行？並質疑教育處是想讓優秀的代理教師都跑去新竹縣嗎？新竹市的教育力已逐漸流失，競爭力一直退步，這也是竹市在中央教育考核項目中，有關國民教育項目無法拿到滿分的原因，為何新竹縣、桃園縣做得到，但新竹市做不到？

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鄭美娟也在議會質詢提到，代理教師的職務性質跟以前不太一樣，以前可能只是短時間的代替正職教師的課務，現在則由暫時性變成常態性，其所付出之心力與時間及承擔的責任，已跟正職教師沒有區別，合格代理教師是教育體制裡不可或缺的重要族群，應該給合格代理教師有更公平的薪資待遇。

她呼籲新竹市教育處不應該侷限於財政考量，也不應該把責任推給中央，應儘快調整合理薪資待遇，將代理教師採計職前年資，讓好的代理教師留在新竹市，減少流動率，穩定孩子們的教育環境。此外，過去優良教師遴選，都把代理教師排除在外，對認真教學的代理教師不公平，她建議應把代理教師納入優良教師評選計畫內，否則優秀代理教師恐逐漸流失到其他縣市，受影響的是竹市的學生與教育。

新竹市議員劉彥伶在議會質詢呼籲市府教育處針對代理教師薪資能採計年資敘薪，不用等中央，地方就可編經費，藉此留住優秀教師人才。（記者洪美秀攝）

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