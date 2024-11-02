台鐵列車11/1大延誤 因颱風康芮及人員操作失誤

台鐵發出公告，汐科站西正線因電車線斷損，「汐止=南港」間暫以東正線單線雙向行車。（資料照）

2024/11/02 17:52

〔中央社〕受到颱風康芮影響，台鐵多處有災情，昨天仍造成大延誤。台鐵公司今天證實，除了受到颱風康芮影響外，因號誌員操作失誤也是原因之一，將懲處相關人員。

颱風康芮侵襲台灣，造成台鐵多處路段受損，昨天遇上通勤時間北北基路段更是出現嚴重誤點。不過有民眾上網爆料，列車嚴重誤點不只是天災因素，而是七堵站有人員操作失誤，導致列車誤入錯誤軌道，才造成誤點，但台鐵卻隻字未提，只對外說是天災因素。

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對此，台鐵今天發布說明表示，10月31日晚間受康芮影響，七堵隧道口樹木倒塌造成路線異常，汐止到七堵間西正線停用。11月1日清晨恢復行車，該路段雖已由工務單位處理完畢，惟尚須進一步查修，故未開放使用，而僅使用東正線及中正線。

台鐵說，當時七堵站號誌員操作失誤，導致第1106次區間車進入西正線後須退行回中正線，才能進入七堵站，過程中其他上下行列車僅能使用東正線，造成部份後續列車延誤。

台鐵表示，11月1日上午7時37分即於Team-Pro群組通報本案，並列入事件摘要報告表（1102-2案），後續由運安處調查，並無隱匿情事，相關檢討及改善作為、教育訓練等將落實執行，包括疏失人員懲處以及司機員（敘）獎事宜，亦會依規定辦理，藉以落實行車安全保障。

台鐵指出，對於11月1日清晨列車恢復行駛初期，因須持續查道及整修路線作業等各項因素，列車有延誤情形，對旅客再致歉忱。

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