林口三井Outlet二館試營運塞爆 新北要求大數據監控

新北市林口區商場「三井Outlet二館」試營運造成塞車潮，市府派員督導。（新北市交通局提供）

2024/11/02 17:43

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市林口區商場「三井Outlet二館」10月23日起試營運造成塞車潮引發民怨，市府交通局簡任技正吳政諺指出，交通局今（2）日會同警察局派員督導及監控商場周邊交通秩序，督導業者落實開幕交維與大數據監控、「滿場機制」，確保排隊車輛不阻礙公車動線，並持續配合號誌時制及行車管制措施，降低對主要道路的車流干擾並提升行人通行安全。

吳政諺表示，交通局要求業者縮短商場往返桃園捷運A9林口站接駁車班距，每10至15分鐘一班，接駁車將於11月9日起移至林口轉運站九號月台上、下客，三井Outlet二館於11月14日開幕後，民眾可憑搭乘機場捷運、公車電子票證紀錄兌換限量優惠券。

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吳政諺說，交通局在三井Outlet二館開幕前，已要求引進大數據監控，設立交通資訊控制平台，以大數據監控停車場停車率和設架CCTV觀測周邊主要道路路口、 停車場出入口的車流情況，同時要求業者在商邊周邊主要幹道增設CMS提供即時停車場車位訊息，一館和二館並建置空橋，全天候開放行人通行，並將商場文化二路停車場出入口範圍退縮，增加一線車道，要求義交確實引導進出場車流，以確保公車停靠區淨空。

另外，吳政諺指出，交通局再邀相關單位會勘檢討號誌時制及行車管制措施，試辦文化二路往北禁止左轉及迴轉忠孝二路，假日12至20點執行公車以外的忠孝二路往西單向通行管制，以減少路口停等時間。

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