司馬庫斯部落聯絡道搶通 今晚斷橋處遞送藥物、食物

新竹縣府原民處長雲天寶（左起）、縣議員劉建民、尖石鄉長曾國大今天全程隨同搶通作業往司馬庫斯部落推進，與落族人相約今晚在司馬庫斯2號橋斷橋處碰面，了解部落受困狀況。（取自新竹縣政府官網）

2024/11/02 17:47

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣尖石鄉司馬庫斯2號橋在康芮颱風期間斷橋，部落150人受困，存糧僅約3天，還有7名慢性病患者面臨缺藥。縣府今天跨局處會同鄉公所擬定搶通和救援計畫，聯絡道搶通工程預計明天（3日）中午才會抵達斷橋處，屆時藥品和糧食等物資將在國軍等協助下，人力接駁或徒步送入，儘速先解決部落鄉親的生活困境。

縣府社會處與尖石鄉公所社會課共同評估，公所先前雖依規以部落設籍50人，在部落存放有10天份的存糧，但受困人數有150人，存糧僅約3天份，公所今天先行採買食物，將配合搶通進度送入補給。

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受困鄉親有7人有慢性病，恐有藥物不足問題，衛生局也先備妥10天份的藥，預計明天徒步送藥進部落。

工務處，評估順利的話，搶通工程最快要到明天中午才能抵達司馬庫斯2號橋所在的斷橋處。原住民族行政處處長雲天寶等不及，今天已跟縣議員劉建民、尖石鄉長曾國大等一起跟著公所委外廠商的重機具進入災害現場，隨著搶通工程推進，逐步前進部落，跟部落族人相約，最慢今晚就在斷橋處碰面，了解部落的實際需求。

縣府說，屆時將以人力接駁先把藥品和糧食等物資傳遞進去，依部落的實際需求研究如何修復斷橋和其他坍方點，並評估搶修期間如何恢復對外交通。所幸目前受困部落都已恢復電力，用水也無虞。至於曾國大則跟國軍聯繫，初步議定一旦搶通工程推進到斷橋處，屆時就由國軍和部落青年，一起用人力運送物資進入部落。

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