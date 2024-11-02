小心「落葉效應」！ 颱風不斷傳染病蠢動 高市衞生局：注意居家積水

連續颱風過境傳染病蠢動，高市衞生局提醒小心「落葉效應」。（民眾提供）

2024/11/02 17:19

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市衛生局今（2日）發出警示，風災後一週為登革熱防治關鍵期，康芮颱風侵襲帶來強風及降雨，造成大量落葉堆積在屋、屋簷排水槽、水溝等處，形成「落葉效應」導致積水，提醒市民主動巡檢居家環境，落實「巡、倒、清、刷」，避免因未及時清疏，層層落葉堆疊將阻塞排水，致積水無法排除而孳生登革熱病媒蚊。

衞生局表示，山陀兒颱風及康芮颱風接連來襲，皆帶來充沛降雨，民眾易因接觸污水、污泥，或環境積水孳生病媒蚊，衛生局呼籲民眾注意，強風豪雨過後清理家園勿赤腳或穿拖鞋，慎防鉤端螺旋體病、類鼻疽、登革熱等傳染病。

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衞生局提醒雨後48小時內，主動巡視居家環境、空屋、空地及菜園等處，落實環境「巡、倒、清、刷」清除積水容器，以降低社區病媒蚊密度及感染登革熱風險。

此外，也提醒民眾務必加強環境整頓，清除戶內外積水容器，清理家園時應作好個人防護，注意飲食衛生，並做好「清除、清潔、消毒」防疫措施，建議高風險民眾於室內外皆佩戴口罩，避免吸入空氣中帶有病菌的塵土或水滴，以降低感染類鼻疽機會。

連續颱風過境傳染病蠢動，高市衞生局提醒小心「落葉效應」。（民眾提供）

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