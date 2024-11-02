南橫往台東11/3搶通 高雄桃源「復興3里」孤島危機可望解除

高雄桃源復興三里孤島危機，最快3日下午3點解除。（甲仙工務段提供）

2024/11/02 17:12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕康芮颱風造成南橫公路多處道路流失，高雄市桃源區復興以上三里再淪為孤島，經公路單位搶修，預估3日下午3點搶通，受困3個里部落居民可往台東方向通行，暫時解除孤島效應，至於西向往高雄方向，預計要等到10日才能搶修完成。

公路局甲仙工務段表示，此次颱風造成南橫公路台20線94K明霸克露橋路段通行便道流失、98k至105k復興路段及臨105便道梅山口至天池至向陽路段，局部路基流失、坍方落石及土石流，尤其臨105便道39.2k道路（雪峰橋便道）更出現大面積坍方，造成道路嚴重阻斷。

請繼續往下閱讀...

桃源區復興里、拉芙蘭里與梅山里等3部落對外交通完全中斷，經施工團隊由東西兩端分頭日夜搶修，預計3日下午3點搶通，受困3個里部落居民可往台東方向通行，解除孤島危機，滿足部落居民基本民生及緊急醫療需求；而明霸克露橋河床便道修復工程，預定本月10日才能搶修完成，恢復河床便道通行。

由於台20線梅山口至向陽路段沿線，仍有多處災點需持續進行搶災作業，此次開放向東脫困緊急通行初期，將配合管制措施採固定時段，預計每僅3個時段，原則供復興等3個里部落民生物資運送及緊急救難基本需求，限重車輛為5噸以下客貨車通行，後續再視搶災進度，滾動檢討開放通行管制作為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法