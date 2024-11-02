號誌不連鎖、左轉燈先亮！ 屏東市這處科技執法成罰單陷阱

屏東市中正路實施科技執法。（記者葉永騫攝）

2024/11/02 16:50

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市中正路實施科技執法，調整交通號誌不連鎖，造成塞車連連，且左轉燈號比直行綠燈先亮，一不小心就會闖紅燈，成了罰單陷阱，不少駕駛人抱怨連連。屏東縣交通隊說明，這些路段的規劃都是學者專家建議。

連接台27線的屏東市中正路，以往因交通號誌連鎖很少塞車，但近來因為在勝利路口及民生路等路段實施科技執法，交通號誌不連鎖，整條路塞車嚴重，短短不到100公尺就要停等紅燈2、3次，而科技執行路段也因為燈號順序，與一般的燈號先綠燈直行後，再讓左轉燈號通行不同，改為先左轉燈號通行再變成綠燈直行，讓不少駕駛人誤把左轉燈當綠燈，誤闖紅燈吃上罰單，民眾抱怨連連，批評交通隊這些做法是罰單陷阱。

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另外，也質疑復興路往中正路在屏東市中華電信前塞車嚴重，汽車道只有單線道，為何不將機車道劃為混合車道，以解決汽車道嚴重塞車情況，該做的卻都不做。

交通隊說明，中正路的科技執法及號誌的順序，是依據專家學者的建議而設立，而路口號誌是先綠燈再左轉燈，或是先左轉燈再綠燈，並沒有相關的規定，中正路因為儲車空間不足，所以才會設定先左轉燈號，接著再直行車道，至於復與路將機車道劃為混合車道，應由路權單位的公路局依實際情況決定。

中正路塞車狀況！從前路口塞到下個路口。（記者葉永騫攝）

交通號誌不連鎖，塞車塞到下個路口班馬線了。（記者葉永騫攝）

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